Школьные каникулы в 2024/2025 году: когда начнутся и сколько будут отдыхать ученики

Posted 8 сентября, 08:50
Published 8 сентября, 08:50
Modified 8 сентября, 08:51
Updated 8 сентября, 08:51
Каникулы в школах во многом зависят от того, какая система организации учебного процесса используется в учреждении: четвертная или триместровая.
Триместры в школе — разделение учебного года на шесть учебных периодов, когда вся учебная нагрузка делится равномерно на три триместра по 3 месяца с каникулами после каждого модуля.
Так, после 5 недель обучения у школьников есть промежуточные каникулы, которые длятся одну неделю. При таком формате обучения летние каникулы у школьников длятся три месяца.
Промежуточные оценки ученикам педагоги выставляют в конце триместра, то есть по окончании каждого второго модуля — в ноябре, феврале и мае.
Традиционная форма организации учебного процесса, при которой учебный год разделен на четыре части: осеннюю четверть, осенне-зимнюю, зимне-весеннюю и весеннюю. Между ними у школьников есть каникулы продолжительностью одну неделю осенью и весной и две недели на Новый год.
Самой длинной четвертью является третья (зимне-весенняя) — 11 недель, самыми короткими — вторая и четвертая (осенне-зимняя и весенняя) — по 7 недель. При таком формате обучения оценки выставляются в конце каждой четверти.
Осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 4 ноября включительно. Зимние — с 30 декабря по 12 января. Весной школьников ждут каникулы с 22 по 31 марта.
Учебный год завершится 23 мая 2025 года. При этом до 30 мая может проходит внеурочная деятельность. Для учащихся в 9 и 11 классах дата завершения учебного года зависит от расписания ОГЭ и ЕГЭ.
Каждый модуль в триместре разделяет неделя школьных каникул. Всего в этом учебном году учеников ждут 5 недель школьных каникул.
Первая неделя запланирована на период с 5 по 13 октября, вторая — с 16 по 24 ноября. Третья неделя каникул пройдет с 29 декабря 2024 года по 8 января, четвертая — с 15 по 24 февраля, пятая — с 5 по 13 апреля. Летние каникулы стартуют с 31 мая 2025 года.
Кроме каникул, школьников ждут и официальные выходные дни по случаю государственных праздников. Учеников ждут дополнительные выходные в следующие дни:
Помимо каникул, учащихся ждут и официальные выходные дни в связи с государственными праздниками. Вне зависимости от формата обучения школьники будут отдыхать в следующие дни:
4 ноября — День народного единства;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — День весны и труда;
9 мая — День Победы.
В новом учебном году для первоклассников предполагается дополнительная неделя каникул — с 17 по 24 февраля 2025 года. При этом отдыхать будут все ученики 1 классов вне зависимости от формата обучения: по четвертям или триместрам.
У студентов колледжей есть только зимние и летние каникулы. Их график определяют образовательные учреждения самостоятельно. При этом в Минобрнауки РФ заявили, что зимние каникулы должны составить не меньше двух недель.
Учебный год (курс) в колледжах разделен на два семестра. После каждого семестра студенты сдают зимнюю и летнюю сессии (зачеты и экзамены). Также студенты проходят практику, поэтому сказать точные даты каникул нельзя. Их устанавливает каждое учреждение по-своему.
При этом летние каникулы в колледжах длятся около 2 месяцев.
В высших учебных заведениях действует такая же система — каждый курс разделен на 2 семестра, каждый из который завершается сессией.
Обычно зимние каникулы в вузах начинаются после окончания сессии и длятся две недели — с конца января до начала февраля.
Летние каникулы у студентов начинаются после сдачи сессии и прохождения практики, которая длится около месяца. Летние каникулы у студентов вузов длятся месяц.