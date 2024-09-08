Школьные каникулы в 2024/2025 году: когда начнутся и сколько будут отдыхать ученики

На этой неделе в российских школах официально стартовал новый учебный год. Несмотря на это, министерство просвещения РФ уже утвердило график каникул на 2024/2025 год. «Проспект Мира» выяснил, когда в этом учебном году начинаются каникулы и сколько будут отдыхать ученики.

Триместры и четверти: чем отличаются Каникулы в школах во многом зависят от того, какая система организации учебного процесса используется в учреждении: четвертная или триместровая. Триместры Триместры в школе — разделение учебного года на шесть учебных периодов, когда вся учебная нагрузка делится равномерно на три триместра по 3 месяца с каникулами после каждого модуля. Так, после 5 недель обучения у школьников есть промежуточные каникулы, которые длятся одну неделю. При таком формате обучения летние каникулы у школьников длятся три месяца. Промежуточные оценки ученикам педагоги выставляют в конце триместра, то есть по окончании каждого второго модуля — в ноябре, феврале и мае. Учеба в четверти Традиционная форма организации учебного процесса, при которой учебный год разделен на четыре части: осеннюю четверть, осенне-зимнюю, зимне-весеннюю и весеннюю. Между ними у школьников есть каникулы продолжительностью одну неделю осенью и весной и две недели на Новый год. Самой длинной четвертью является третья (зимне-весенняя) — 11 недель, самыми короткими — вторая и четвертая (осенне-зимняя и весенняя) — по 7 недель. При таком формате обучения оценки выставляются в конце каждой четверти. Как отдыхают школьники в 2024/25 году Каникулы для учащихся по четвертям Осенние каникулы запланированы на период с 26 октября по 4 ноября включительно. Зимние — с 30 декабря по 12 января. Весной школьников ждут каникулы с 22 по 31 марта. Учебный год завершится 23 мая 2025 года. При этом до 30 мая может проходит внеурочная деятельность. Для учащихся в 9 и 11 классах дата завершения учебного года зависит от расписания ОГЭ и ЕГЭ. Каникулы для школьников, обучающихся по триместрам Каждый модуль в триместре разделяет неделя школьных каникул. Всего в этом учебном году учеников ждут 5 недель школьных каникул. Первая неделя запланирована на период с 5 по 13 октября, вторая — с 16 по 24 ноября. Третья неделя каникул пройдет с 29 декабря 2024 года по 8 января, четвертая — с 15 по 24 февраля, пятая — с 5 по 13 апреля. Летние каникулы стартуют с 31 мая 2025 года. Дополнительные выходные и каникулы Праздники Кроме каникул, школьников ждут и официальные выходные дни по случаю государственных праздников. Учеников ждут дополнительные выходные в следующие дни: Помимо каникул, учащихся ждут и официальные выходные дни в связи с государственными праздниками. Вне зависимости от формата обучения школьники будут отдыхать в следующие дни: 4 ноября — День народного единства; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая — День весны и труда; 9 мая — День Победы. Еще неделя каникул для первоклассников В новом учебном году для первоклассников предполагается дополнительная неделя каникул — с 17 по 24 февраля 2025 года. При этом отдыхать будут все ученики 1 классов вне зависимости от формата обучения: по четвертям или триместрам. А как отдыхают студенты? Каникулы в колледжах У студентов колледжей есть только зимние и летние каникулы. Их график определяют образовательные учреждения самостоятельно. При этом в Минобрнауки РФ заявили, что зимние каникулы должны составить не меньше двух недель. Учебный год (курс) в колледжах разделен на два семестра. После каждого семестра студенты сдают зимнюю и летнюю сессии (зачеты и экзамены). Также студенты проходят практику, поэтому сказать точные даты каникул нельзя. Их устанавливает каждое учреждение по-своему. При этом летние каникулы в колледжах длятся около 2 месяцев. Каникулы в вузах В высших учебных заведениях действует такая же система — каждый курс разделен на 2 семестра, каждый из который завершается сессией. Обычно зимние каникулы в вузах начинаются после окончания сессии и длятся две недели — с конца января до начала февраля. Летние каникулы у студентов начинаются после сдачи сессии и прохождения практики, которая длится около месяца. Летние каникулы у студентов вузов длятся месяц.