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Posted 8 сентября, 05:45

Published 8 сентября, 05:45

Modified 8 сентября, 05:45

Updated 8 сентября, 05:45

В Красноярском крае производитель спрятал от покупателей дату изготовления хлеба

Узнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления

8 сентября 2024, 05:45
Фото: Подслушано в Канске

В Красноярском крае производитель спрятал от покупателей дату изготовления хлеба

В Красноярском крае в Канске один из покупателей в соцсетях пожаловался на производителя хлеба. Узнать дату изготовления можно было только после покупки.

По словам жителя Канска, в одном из магазинов он решил приобрести хлеб «Дарницкий». Однако узнать, когда именно его изготовили, сразу не получилось.

Оказалось, что дату изготовления можно узнать только после покупки и вскрытия упаковки. Дело в том, что она напечатана на обратной стороне этикетки.

В Роспотребнадзоре заявили, что это является нарушением. В ведомстве пояснили, что производитель должен предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре.

В итоге Роспотребнадзор объявил изготовителю хлеба предостережение за нарушение требований к маркировке.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Магазин#Красноярский край#Канск#Роспотребнадзор#Продукты#Хлеб
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