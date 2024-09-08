Узнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления

Posted 8 сентября, 05:45
Published 8 сентября, 05:45
Modified 8 сентября, 05:45
Updated 8 сентября, 05:45
По словам жителя Канска, в одном из магазинов он решил приобрести хлеб «Дарницкий». Однако узнать, когда именно его изготовили, сразу не получилось.
Оказалось, что дату изготовления можно узнать только после покупки и вскрытия упаковки. Дело в том, что она напечатана на обратной стороне этикетки.
В Роспотребнадзоре заявили, что это является нарушением. В ведомстве пояснили, что производитель должен предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре.
В итоге Роспотребнадзор объявил изготовителю хлеба предостережение за нарушение требований к маркировке.