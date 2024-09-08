В Красноярске неизвестные оторвали мизинец статуе Будды

Posted 8 сентября 2024, 11:05
Published 8 сентября 2024, 11:05
Modified 8 сентября 2024, 11:05
Updated 8 сентября 2024, 11:05
Скульптура «Будда Майтрея» или «Будда грядущего» расположена на площади перед главным корпусом Сибирского института искусств.
Как сообщает Ngs24 со ссылкой на читательницу, неизвестные оторвали мизинец на руке статуи Будды. Кто именно это сделал, неизвестно. В Сибирском институте искусств ситуацию пока никак не прокомментировали.
Автором скульптуры стал выпускник института Егор Дармаев. Она была создана храма в комплексе сооружений Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Улан-Удэ.
Через три месяца статую планируют увезти в Бурятию, где ламы будут расписывать, золотить и освящать скульптуру.