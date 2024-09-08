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Posted 8 сентября, 12:30

Published 8 сентября, 12:30

Modified 8 сентября, 12:37

Updated 8 сентября, 12:37

В Красноярске свадебный кортеж перекрыл движение и устроил танцы на дороге

В Красноярске свадебный кортеж перекрыл движение и устроил танцы на дороге

8 сентября 2024, 12:30
Фото: t.me/mvd_24
В Красноярске свадебный кортеж перекрыл движение на улице Брянской и устроил танцы на проезжей части. Одного из участников привлекли к ответственности.

Накануне вечером, 7 сентября, в телеграм-канале «ЧП Красноярск» появилась запись инцидента. На кадрах видно, как несколько человек вышли из автомобилей и стали фотографироваться прямо на проезжей части. В итоге из-за этого на дороге появился небольшой затор.

Видео: t.me/kraschp.

В Госавтоинспекции рассказали, что одним из нарушителей оказался 32-летний водитель «Ягуара». В отношении красноярца составили несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством без прав (часть 1 статья 12.7 КоАП РФ).

Фото: t.me/mvd_24

Также водителя привлекли к ответственности за отсутствие страховки (часть 2 статья 12.37 КоАП РФ) и слишком темные стекла на машине (часть 3.1 статья 12.5 КоАП РФ).

Водителю грозит штраф более чем на 16 тысяч рублей. Машину отправили на спецстоянку. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают участников свадебного кортежа, нарушивших ПДД.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дороги#ГИБДД
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