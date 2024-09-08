В Красноярске свадебный кортеж перекрыл движение и устроил танцы на дороге

Накануне вечером, 7 сентября, в телеграм-канале «ЧП Красноярск» появилась запись инцидента. На кадрах видно, как несколько человек вышли из автомобилей и стали фотографироваться прямо на проезжей части. В итоге из-за этого на дороге появился небольшой затор.