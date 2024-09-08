В Красноярске свадебный кортеж перекрыл движение и устроил танцы на дороге

Posted 8 сентября, 12:30
Published 8 сентября, 12:30
Modified 8 сентября, 12:37
Updated 8 сентября, 12:37
Накануне вечером, 7 сентября, в телеграм-канале «ЧП Красноярск» появилась запись инцидента. На кадрах видно, как несколько человек вышли из автомобилей и стали фотографироваться прямо на проезжей части. В итоге из-за этого на дороге появился небольшой затор.
В Госавтоинспекции рассказали, что одним из нарушителей оказался 32-летний водитель «Ягуара». В отношении красноярца составили несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством без прав (часть 1 статья 12.7 КоАП РФ).
Также водителя привлекли к ответственности за отсутствие страховки (часть 2 статья 12.37 КоАП РФ) и слишком темные стекла на машине (часть 3.1 статья 12.5 КоАП РФ).
Водителю грозит штраф более чем на 16 тысяч рублей. Машину отправили на спецстоянку. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают участников свадебного кортежа, нарушивших ПДД.