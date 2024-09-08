В Красноярском крае почти за полмиллиарда продают золоторудное месторождение

Posted 8 сентября, 03:27
Published 8 сентября, 03:27
Modified 8 сентября, 04:17
Updated 8 сентября, 04:17
На портале «Гис. торги» появился лот о продаже права на пользование «Васильевским золоторудным месторождением».
Судя по документам, общая площадь участка — чуть больше 7 квадратных километров, месторождения — около 12 квадратных километров. Участок на торги выставил департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу.
Победителю необходимо провести геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых — золота из коренных рудных месторождений.
По состоянию на 1 января 2024, запасы руды категории «В» составляют 28 тысяч тонн, золота — 363 килограмма; руды категории «С1» — 602 тысячи тонн, золота — 5 837 кг; руды категории «С2» — 1 890 тонн, золота — 10 993 кг.
Забалансовых руд (которые на данный момент не используются) категории «С1» — 1014 тысяч тонн, золота — 2365 кг.
Победитель аукциона сможет пользоваться участком 25 лет. Начальная стоимость — 448 миллионов 358 тысяч рублей. Торги назначены на 23 октября этого года.