БоГЭС установила новый рекорд по выработке — почти 2 миллиарда киловатт-часов

Posted 9 сентября, 08:53
Published 9 сентября, 08:53
Modified 9 сентября, 08:55
Updated 9 сентября, 08:55
В «РусГидро» рассказали, что в августе БоГЭС поставила потребителям 1 миллиард 951 миллион киловатт-часов электроэнергии, что более чем на 9 миллионов больше, чем прошлый рекорд, установленный в мае этого года.
В компании пояснили, что в течение десяти дней станция работала на полную мощность, прогоняя через турбины в среднем 4148 кубометров в секунду при максимально допустимых расходах в 4200 кубометров. Сейчас станция перешла на режим работы 3500-3800 кубометров в секунду, ведь ей нужно поддерживать судоходный уровень воды в Ангаре.
За этот год Богучанская ГЭС установила уже несколько рекордов. В первом полугодии станция произвела 10 миллиардов 456 миллионов киловатт-часов — на 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим. 17 мая станция произвела за сутки 71,87 миллиона киловатт-часов, побив рекорд 28 мая 2023 года — 71,85 миллиона. А июль стал самым результативным среди аналогичных месяцев за все время работы ГЭС.