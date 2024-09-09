БоГЭС установила новый рекорд по выработке — почти 2 миллиарда киловатт-часов

За этот год Богучанская ГЭС установила уже несколько рекордов. В первом полугодии станция произвела 10 миллиардов 456 миллионов киловатт-часов — на 4,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года, которое ранее было лучшим. 17 мая станция произвела за сутки 71,87 миллиона киловатт-часов, побив рекорд 28 мая 2023 года — 71,85 миллиона. А июль стал самым результативным среди аналогичных месяцев за все время работы ГЭС.