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Posted 9 сентября, 12:16

Published 9 сентября, 12:16

Modified 9 сентября, 12:26

Updated 9 сентября, 12:26

Что есть, чтобы не болеть? Вот продукты для защиты от простуды

Что есть, чтобы не болеть? Вот продукты для защиты от простуды

9 сентября 2024, 12:16
Фото: 1MI
Осень традиционно является сезоном роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. «Проспект Мира» составил подборку продуктов, которые помогут повысить иммунитет, а также рассказал, что лучше есть, если вы все-таки заболели.

Какие продукты нужны для укрепления иммунитета

Фото: Нейросеть

Мясо, рыба, молочные продукты и орехи

Эти продукты богаты белками, состоящими из аминокислот, которые нужны для работы различных элементов в организме, в том числе для антител — они отвечают за выявление вирусов и бактерий в организме, а также за их уничтожение.

Также много белков содержится в овсе, рисе и пшенице.

Фото: 1MI

Ягоды, квашеная капуста и цитрусовые

В ягодах шиповника, черной смородины, клубники, ежевике и малине содержится много витамина С. Он участвует в образовании клеток иммунитета, усиливает иммунный ответ и снижает воспаление в организме.

По словам специалистов, витамином С богаты квашеная капуста, апельсины, лимоны и грейпфруты.

Льняное масло, семга и печень трески

Эти продукты богаты омега-3 кислотами. Они необходимы для нормального функционирования нервной и иммунной системы. Из омега-3 кислот синтезируются элементы, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов.

Омега-3 содержится в семенах чиа, красной и черной икре, грецких орехах, лососе, кедровом и конопляном масле.

Говяжья печень, сливочное масло, куриные яйца

В этих продуктах больше всего содержится витамина А, который поддерживает иммунитет, устраняет воспалительные процессы и участвует в противовирусной защите.

Еще витамин А содержится в дыне, красном сладком перце, моркови, манго, шпинате и брокколи, томатном соке и куриной грудке.

Фото: 1MI

Грибы, яичный желток, кефир

Это отличный источник витамина D. Он стимулирует работу иммунитета и снижает риски развития воспалительных процессов.

Витамином D также богаты скумбрия и сардины, молочные продукты — кефир и сливочное масло.

Цельнозерновые каши

Это отличный источник витаминов и микроэлементов. Как отмечают специалисты, употребление овсянки, гречки и ячменной каши, богатых клетчаткой, повышает сопротивляемость организма против вирусных инфекций.

Эксперты советуют залить зерна кипятком и оставить на ночь в термосе. Утром добавить молока, сливочного масла, сухофрукты и фрукты по желанию.

Чеснок

В чесноке содержится природный аллицин, который называют природным антибиотиком. Он позволяет предотвратить осложнения после ОРВИ и гриппа. Врачи советуют употреблять по одному зубчику чеснока в день.

Укрепить иммунитет помогут лук, хрен и черемша. Эти продукты можно использовать для профилактики осложнений после гриппа.

Чем необходимо питаться, если все-таки заболел ОРВИ

Во время простуды специалисты советуют не употреблять острую, жирную и жареную пищу. Врачи рекомендуют есть больше овощей и фруктов, а также много пить.

При ОРВИ лучше всего подойдут продукты, которые насыщены различными витаминами: брокколи, шпинат, капуста, морковь, лук, помидоры, огурцы, киви, лимон.

Заменить жирное мясо можно на лосось, курицу и индейку. Справиться с простудой помогут бульоны и каши.

Что нельзя есть во время простуды

В острый период болезни лучше отказаться от мяса, молока и тяжело перевариваемых злаков: кукурузы, перловки, бобовых.

По словам врачей, до полного выздоровления лучше не есть колбасы, свинину, баранину, сладости, газировку и фастфуд. Специи, грибы и пересоленные продукты, раздражающие кишечник, тоже употреблять не стоит.

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, который оказывает серьезную нагрузку на сердце и печень.

Любителям крепкого чая и кофе придется подождать до полного выздоровления. Дело в том, что эти напитки непосредственно влияют на состояние нервной системы.

Меры профилактики ОРВИ и гриппа

Во время подъема заболеваемости респираторными инфекциями специалисты Роспотребнадзора рекомендуют чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещения.

В общественных местах лучше избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску. Эксперты советуют заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе.

При первых признаках простуды необходимо вызывать врача на дом.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Здоровье#Овощи#Заболевания#Грипп#ОРВИ#Фрукты
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