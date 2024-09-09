Что есть, чтобы не болеть? Вот продукты для защиты от простуды

Posted 9 сентября, 12:16
Published 9 сентября, 12:16
Modified 9 сентября, 12:26
Updated 9 сентября, 12:26
Эти продукты богаты белками, состоящими из аминокислот, которые нужны для работы различных элементов в организме, в том числе для антител — они отвечают за выявление вирусов и бактерий в организме, а также за их уничтожение.
Также много белков содержится в овсе, рисе и пшенице.
В ягодах шиповника, черной смородины, клубники, ежевике и малине содержится много витамина С. Он участвует в образовании клеток иммунитета, усиливает иммунный ответ и снижает воспаление в организме.
По словам специалистов, витамином С богаты квашеная капуста, апельсины, лимоны и грейпфруты.
Эти продукты богаты омега-3 кислотами. Они необходимы для нормального функционирования нервной и иммунной системы. Из омега-3 кислот синтезируются элементы, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов.
Омега-3 содержится в семенах чиа, красной и черной икре, грецких орехах, лососе, кедровом и конопляном масле.
В этих продуктах больше всего содержится витамина А, который поддерживает иммунитет, устраняет воспалительные процессы и участвует в противовирусной защите.
Еще витамин А содержится в дыне, красном сладком перце, моркови, манго, шпинате и брокколи, томатном соке и куриной грудке.
Это отличный источник витамина D. Он стимулирует работу иммунитета и снижает риски развития воспалительных процессов.
Витамином D также богаты скумбрия и сардины, молочные продукты — кефир и сливочное масло.
Это отличный источник витаминов и микроэлементов. Как отмечают специалисты, употребление овсянки, гречки и ячменной каши, богатых клетчаткой, повышает сопротивляемость организма против вирусных инфекций.
Эксперты советуют залить зерна кипятком и оставить на ночь в термосе. Утром добавить молока, сливочного масла, сухофрукты и фрукты по желанию.
В чесноке содержится природный аллицин, который называют природным антибиотиком. Он позволяет предотвратить осложнения после ОРВИ и гриппа. Врачи советуют употреблять по одному зубчику чеснока в день.
Укрепить иммунитет помогут лук, хрен и черемша. Эти продукты можно использовать для профилактики осложнений после гриппа.
Во время простуды специалисты советуют не употреблять острую, жирную и жареную пищу. Врачи рекомендуют есть больше овощей и фруктов, а также много пить.
При ОРВИ лучше всего подойдут продукты, которые насыщены различными витаминами: брокколи, шпинат, капуста, морковь, лук, помидоры, огурцы, киви, лимон.
Заменить жирное мясо можно на лосось, курицу и индейку. Справиться с простудой помогут бульоны и каши.
В острый период болезни лучше отказаться от мяса, молока и тяжело перевариваемых злаков: кукурузы, перловки, бобовых.
По словам врачей, до полного выздоровления лучше не есть колбасы, свинину, баранину, сладости, газировку и фастфуд. Специи, грибы и пересоленные продукты, раздражающие кишечник, тоже употреблять не стоит.
Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя, который оказывает серьезную нагрузку на сердце и печень.
Любителям крепкого чая и кофе придется подождать до полного выздоровления. Дело в том, что эти напитки непосредственно влияют на состояние нервной системы.
Во время подъема заболеваемости респираторными инфекциями специалисты Роспотребнадзора рекомендуют чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать помещения.
В общественных местах лучше избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску. Эксперты советуют заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе.
При первых признаках простуды необходимо вызывать врача на дом.