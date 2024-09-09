Эксперты выяснили, каких специалистов стали чаще искать в Красноярском крае

Posted 9 сентября, 04:14
Published 9 сентября, 04:14
Modified 9 сентября, 04:39
Updated 9 сентября, 04:39
Выяснилось, что больше вакансий открылось для специалистов из сферы образования (+28,9% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023).
Кроме того, работодатели стали больше искать работников сельского хозяйства (+28,7%), добычи сырья (+25,0%), ресторанно-гостиничного направления (+20,2%), производственников (+18,4%), строителей (+17,5%), представителей высшего и среднего менеджмента (+13,2%) и рабочего персонала (+10,2%).
Снизился спрос на административный персонал (-13,6%), юристов (-16,7%), медиков и фармацевтов (-17,3%), кадрах из сферы развлечений (-18%).
Всего спрос на работников вырос на 7,2% относительно августа 2023 года.