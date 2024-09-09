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Posted 9 сентября, 04:14

Published 9 сентября, 04:14

Modified 9 сентября, 04:39

Updated 9 сентября, 04:39

В Красноярском крае спрос на педагогов и аграриев вырос на 30%

Эксперты выяснили, каких специалистов стали чаще искать в Красноярском крае

9 сентября 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney

В Красноярском крае спрос на педагогов и аграриев вырос на 30%

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменился спрос на персонал в августе относительно того же месяца 2023 года. Эксперты назвали, каких специалистов в Красноярском крае стали искать чаще, а каких реже.

Выяснилось, что больше вакансий открылось для специалистов из сферы образования (+28,9% вакансий в августе 2024 относительно августа 2023).

Кроме того, работодатели стали больше искать работников сельского хозяйства (+28,7%), добычи сырья (+25,0%), ресторанно-гостиничного направления (+20,2%), производственников (+18,4%), строителей (+17,5%), представителей высшего и среднего менеджмента (+13,2%) и рабочего персонала (+10,2%).

Снизился спрос на административный персонал (-13,6%), юристов (-16,7%), медиков и фармацевтов (-17,3%), кадрах из сферы развлечений (-18%).

Всего спрос на работников вырос на 7,2% относительно августа 2023 года.

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#Владислав Савончик#Образование#Красноярский край#Аналитики#Hh.ru#Эксперты
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