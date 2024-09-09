Эксперты выяснили, каких специалистов стали чаще искать в Красноярском крае

В Красноярском крае спрос на педагогов и аграриев вырос на 30%

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменился спрос на персонал в августе относительно того же месяца 2023 года. Эксперты назвали, каких специалистов в Красноярском крае стали искать чаще, а каких реже.