«Кто успел, тот и сел»: в Красноярске инвалиду не дали сесть на свое место в автобусе

В Красноярске инвалиду не дали сесть в автобусе на ранее забронированное место

В Красноярске женщина с инвалидностью купила билет на автобус до озера Учум, выбрав место рядом с проходом. Однако при посадке место оказалось занято и ей пришлось сесть у окна. Дочь женщины пожаловалась в Роспотребнадзор.