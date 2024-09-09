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Posted 9 сентября, 03:20

Published 9 сентября, 03:20

Modified 9 сентября, 06:55

Updated 9 сентября, 06:55

В Красноярске инвалиду не дали сесть в автобусе на ранее забронированное место

«Кто успел, тот и сел»: в Красноярске инвалиду не дали сесть на свое место в автобусе

9 сентября 2024, 03:20
Фото: 1MI

В Красноярске инвалиду не дали сесть в автобусе на ранее забронированное место

В Красноярске женщина с инвалидностью купила билет на автобус до озера Учум, выбрав место рядом с проходом. Однако при посадке место оказалось занято и ей пришлось сесть у окна. Дочь женщины пожаловалась в Роспотребнадзор.

Со слов дочери женщины, водитель автобуса сказал ее матери сесть у окна.

Девушка позвонила в красноярский автовокзал, где был куплен билет. Там ей сказали, что женщина действительно должна была сидеть в проходе, но рассадка мест в автобусе не проводится.

«Кто успел, тот и сел. Пусть моя мама сама решает свои проблемы», — отметила дочь женщины-инвалида.

В итоге женщина всю дорогу ехала у окна. В Роспотребнадзоре объяснили, что, если в билете указано место пассажира, то перевозчик обязан его предоставить.

В ведомстве подчеркнули, что пассажир может обратиться за компенсацией в суд. Перевозчику, в свою очередь, объявили предостережение.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Автобус#Автовокзал#Пассажир#Инвалид
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