«Кто успел, тот и сел»: в Красноярске инвалиду не дали сесть на свое место в автобусе

Posted 9 сентября, 03:20
Published 9 сентября, 03:20
Modified 9 сентября, 06:55
Updated 9 сентября, 06:55
Со слов дочери женщины, водитель автобуса сказал ее матери сесть у окна.
Девушка позвонила в красноярский автовокзал, где был куплен билет. Там ей сказали, что женщина действительно должна была сидеть в проходе, но рассадка мест в автобусе не проводится.
«Кто успел, тот и сел. Пусть моя мама сама решает свои проблемы», — отметила дочь женщины-инвалида.
В итоге женщина всю дорогу ехала у окна. В Роспотребнадзоре объяснили, что, если в билете указано место пассажира, то перевозчик обязан его предоставить.
В ведомстве подчеркнули, что пассажир может обратиться за компенсацией в суд. Перевозчику, в свою очередь, объявили предостережение.