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Posted 9 сентября, 06:20

Published 9 сентября, 06:20

Modified 10 сентября, 07:09

Updated 10 сентября, 07:09

Отопление включат в домах Красноярска на этой неделе

Отопление включат в домах Красноярска на этой неделе

9 сентября 2024, 06:20
Фото: 1MI
В Красноярске включат отопление на этой неделе — точную дату начала отопительного сезона назовут позднее. Тепло в детские сады, школы и соцучреждения уже начали давать по заявкам.

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что предварительный прогноз на три дня обещает прохладную и сырую погоду, поэтому подачу теплоснабжения начнут на этой неделе.

«Вижу ваши диалоги в чате о необходимости старта отопительного сезона. Как обычно мнения жителей в этом вопросе расходятся. Предварительный прогноз на три дня обещает нам прохладную и сырую погоду. Так что начнем подачу теплоснабжения на этой неделе. О точной дате старта отопительного сезона сообщу позже», — написал Логинов.

Тепло в дома должны подавать, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последние пять лет.

Согласно прогнозу погоды, на этой неделе ночью температура будет опускаться от 11 до 4 градусов, днем ожидается от 10 до 15 градусов.

  • Часть красноярцев уже жалуются на холод в квартирах и спрашивают, когда дадут отопление. Другие красноярцы отмечают, что сейчас ещё рано — они считают, что после включения отопления людям станет жарко и при этом придут большие платежки.
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