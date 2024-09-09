Отопление включат в домах Красноярска на этой неделе

Posted 9 сентября, 06:20
Published 9 сентября, 06:20
Modified 10 сентября, 07:09
Updated 10 сентября, 07:09
Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что предварительный прогноз на три дня обещает прохладную и сырую погоду, поэтому подачу теплоснабжения начнут на этой неделе.
«Вижу ваши диалоги в чате о необходимости старта отопительного сезона. Как обычно мнения жителей в этом вопросе расходятся. Предварительный прогноз на три дня обещает нам прохладную и сырую погоду. Так что начнем подачу теплоснабжения на этой неделе. О точной дате старта отопительного сезона сообщу позже», — написал Логинов.
Тепло в дома должны подавать, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последние пять лет.
Согласно прогнозу погоды, на этой неделе ночью температура будет опускаться от 11 до 4 градусов, днем ожидается от 10 до 15 градусов.