Отопление включат в домах Красноярска на этой неделе

Тепло в дома должны подавать, когда среднесуточная температура за окном не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд. Обычно это происходит во второй половине сентября, но бывали и исключения. В 2023 году отопление включили 25 сентября, в 2022-м — 19-го числа, в 2021 году — 18 числа, в 2020 году — 23 числа. В 2019 году отопление подали 13 сентября — это самое раннее подключение за последние пять лет.