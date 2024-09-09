Спрос упал, но не цены: что происходит на рынке недвижимости и чего ждут аналитики

Однако регион региону рознь. Например, в Казани, по данным ДОМ.РФ, цены на жилье в августе не только не снизились, но даже выросли. Средняя приобретенная квартира вместо 10,7 млн теперь стоит 12,7 млн. А цена квадратного метра повысилась с 220 тысяч до 240 тысяч рублей.