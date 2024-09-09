Спрос упал, но не цены: что происходит на рынке недвижимости и чего ждут аналитики

Posted 9 сентября, 08:02
Published 9 сентября, 08:02
Modified 9 сентября, 08:04
Updated 9 сентября, 08:04
Спрос на ипотеку в июле упал на 40-60% после отмены льготной ипотеки и роста ключевой ставки. По отдельным направления падение — до 90%, отмечает глава Сбербанка Герман Греф. Восстановится спрос, по его прогнозам, еще очень и очень нескоро, пишут «Новые Известия».
Снижение продаж на рынке недвижимости отмечается во всех сегментах: и в премиум, и в эконом. Не берут квартиры ни в новостройках, ни на вторичном рынке, говорят опрошенные «Новыми Известиями» застройщики и риелторы.
Росреестр зафиксировал последний всплеск активности в июле, и то только на вторичном рынке. Объясняется это тем, что после отмены льготную ипотеки квартиры в новостройках стали менее привлекательны для покупателей. Вторичка — дешевле.
Банки ожидают, что в этом году ипотека просядет на 40% по сравнению с 2023-м.
По прогнозам Сбербанка, сильно просядут новостройки, особенно в сегментах комфорт и комфорт плюс.
«Пока мы отмечаем стабилизацию цен в секторах люксового жилья и самого дешевого жилья. Вот комфорт, комфорт плюс — резкое снижение спроса, падение продаж. Если говорить о коррекции цен на рынке, в первую очередь это возможно в этом сегменте», — прокомментировал Герман Греф.
Однако регион региону рознь. Например, в Казани, по данным ДОМ.РФ, цены на жилье в августе не только не снизились, но даже выросли. Средняя приобретенная квартира вместо 10,7 млн теперь стоит 12,7 млн. А цена квадратного метра повысилась с 220 тысяч до 240 тысяч рублей.
Вторая тенденция, которую ждут банки, — сокращение разницы в цене между новостройками и вторичным жильем. Сейчас, по данным «Сбериндекса», разница между ценой на новостройки и вторичку достигает 44%.
В глобальное снижение стоимости квадратного метра не верят ни покупатели, ни застройщики, ни экономисты. Долю оптимизма по этому поводу испытывают только банки.
Как отмечает доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге Артем Голубев, цены на недвижимость сейчас если и снизятся, то ненамного. Восстановлению ипотечного рынка поможет лишь реальный рост доходов населения, а также снижение ключевой ставки.
При стоимости жилья в 10 млн рублей и первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж на 30 лет составит 153 тысяч рублей.
Сбербанк уже даже не пишет сумму переплаты за эти годы. Вы занимаете у банка 8 млн, а вернуть должны будете 47 956 359 рублей, в шесть раз больше той, которую занимали.
По прогнозам Грефа, уже в августе наблюдается «некоторая стабилизация» и в целом есть надежда, что такого падения объемов выдачи, как в июле, уже не будет.
«Постепенно мы выйдем на нормализованные выдачи, которые соответствуют уровню 2021 года, что является нормальным», — считает глава «Сбера».
В целом же ожидать стабилизации на ипотечном рынке стоит только через 1,5-2 года, если, конечно, государство не предоставит очередных сюрпризов в виде господдержки. Сами банки признаются, что в дальнейшем такой «поддержки» лучше избегать.