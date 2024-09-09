В Красноярске дорожная сеть работает на пределе своих возможностей

Posted 9 сентября, 08:04
Published 9 сентября, 08:04
Modified 12 сентября, 06:00
Updated 12 сентября, 06:00
В эфире радиостанции «Красноярск Главный» он сказал, что это связано с большим числом машин в городе и недостаточным развитием дорожной сети.
По словам Васильева, дорожная сеть Красноярска не успевает за уровнем автомобилизации (оснащённость населения автомобилями) горожан, и в итоге это приводит к появлению пробок.
«Все мы прекрасно понимаем, что такие мероприятия как создание новых участков дорог — долгосрочные и требуют предварительных изысканий, проектирования, выделения финансирования. Поэтому, к сожалению, это растягивается на годы».
Ранее городские власти предупредили, что в Красноярск с сентября вернутся 9-балльные пробки.