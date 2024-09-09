prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 08:04

Published 9 сентября, 08:04

Modified 12 сентября, 06:00

Updated 12 сентября, 06:00

В Красноярске дорожная сеть работает на пределе своих возможностей

В Красноярске дорожная сеть работает на пределе своих возможностей

9 сентября 2024, 08:04
Фото: prmira.ru
Дорожная сеть Красноярска функционирует на пределе возможностей. Об этом заявил замруководителя управления дорог и благоустройства (УДИБ) Роман Васильев.

В эфире радиостанции «Красноярск Главный» он сказал, что это связано с большим числом машин в городе и недостаточным развитием дорожной сети.

По словам Васильева, дорожная сеть Красноярска не успевает за уровнем автомобилизации (оснащённость населения автомобилями) горожан, и в итоге это приводит к появлению пробок.

«Все мы прекрасно понимаем, что такие мероприятия как создание новых участков дорог — долгосрочные и требуют предварительных изысканий, проектирования, выделения финансирования. Поэтому, к сожалению, это растягивается на годы».

Ранее городские власти предупредили, что в Красноярск с сентября вернутся 9-балльные пробки.

  • Движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках из-за строительства метро. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны до 2026 года. Из-за этого в центре города и на Коммунальном мосту стали образовываться дополнительные пробки.
Читайте также:
В ГАИ выступили против возвращения парковки на МираМэрия ответила ГАИ на критику перекрытий в центре. Что говорят?ГАИ раскритиковала организацию перекрытий в центре Красноярска
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дороги#Транспорт#Автомобили#УДИБ
Подпишитесь
Популярное