В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами

Posted 9 сентября, 01:40
Published 9 сентября, 01:40
Modified 9 сентября, 06:54
Updated 9 сентября, 06:54
Объявление о продаже трех участков одним лотом появилось на портале «Элитный Красноярск».
Сообщается, что два участка ИЖС площадью 2 014 и 1 741 квадратных метров. Третий участок площадью 8 142 квадратных метров предназначен для благоустройства территории.
Два участка расположены в 900 метрах от улицы Свердловской. Покупателю обещают абсолютное уединение, уже отсыпанную гравийную дорогу, расположение в черте города и вид на вольер со снежными барсами.
В объявлении также указано, что участки подойдут для строительства базы отдыха.
«Какой бы объект там в итоге ни построили, в любом случае, это будет уникальный объект. Аналогов в городе по приватности точно нет», — сказал риелтор Филипп Мягков.
Стоимость участков не указана, так как цена договорная.