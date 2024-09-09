prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября, 01:40

Published 9 сентября, 01:40

Modified 9 сентября, 06:54

Updated 9 сентября, 06:54

В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами

В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами

9 сентября 2024, 01:40
Фото: elitekrsk.ru
В Красноярске выставили на продажу три земельных участка для строительства базы отдыха. Земля находится на границе с нацпарком «Красноярские Столбы».

Объявление о продаже трех участков одним лотом появилось на портале «Элитный Красноярск».

Сообщается, что два участка ИЖС площадью 2 014 и 1 741 квадратных метров. Третий участок площадью 8 142 квадратных метров предназначен для благоустройства территории.

Два участка расположены в 900 метрах от улицы Свердловской. Покупателю обещают абсолютное уединение, уже отсыпанную гравийную дорогу, расположение в черте города и вид на вольер со снежными барсами.

Фото: elitekrsk.ru

В объявлении также указано, что участки подойдут для строительства базы отдыха.

«Какой бы объект там в итоге ни построили, в любом случае, это будет уникальный объект. Аналогов в городе по приватности точно нет», — сказал риелтор Филипп Мягков.

Стоимость участков не указана, так как цена договорная.

Читайте также:
На правобережье Красноярска за 23 миллиона продали участок с заброшенным техникумомНедостроенный корпус Института биофизики в Академгородке продали за 100 миллионовВ центре Красноярска за 26 миллионов продали федеральный участок со складом
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Нацпарк "Красноярские Столбы"#Земля#Продажа#Свердловская#Участок
Подпишитесь
Популярное