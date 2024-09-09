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Posted 9 сентября, 06:05

Published 9 сентября, 06:05

Modified 10 сентября, 04:59

Updated 10 сентября, 04:59

В Красноярске сотруднику магазина «Вираж» отрезало пальцы газонокосилкой

В Красноярске сотруднику магазина «Вираж» отрезало пальцы газонокосилкой

9 сентября 2024, 06:05
Фото: 2gis.ru
В Красноярске 20-летний сотрудник магазина «Вираж» во время работы по ремонту газонокосилки получил тяжелую травму. Ему отрезало четыре пальца.

Как рассказали в государственной трудовой инспекции, 20-летний сотрудник недавно закончил техникум и устроился в строительный магазин «Вираж» на Краснодарской.

Недавно в сервисный центр привезли газонокосилку для ремонта.

Сообщается, что руководитель сервисного центра положил инструмент на пол на бок и включил его.

Молодой сотрудник попытался помочь, придержав газонокосилку, однако промахнулся и его левая рука попала под режущий механизм. В результате молодому человеку отрезало четыре пальца.

В гострудинспекции заявили, что проработавшему всего 20 дней пострадавшему дали доступ к сервисному центру, где он и получил травму. Кроме того, выяснилось, что 20-летний сотрудник начал работать без прохождения стажировки и инструктажа на рабочем месте.

«Проспекту Мира» в магазине «Вираж» заявили, что сейчас пострадавший находится на больничном и восстанавливается.

«Не могу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что сотрудник не проводил инструктаж и стажировку. У нас есть специалист по охране труда, который документально зафиксировал все то, что произошло. Сотруднику была оказана медицинская помощь.
Других комментариев по этой ситуации мы давать не будем», — заявили представители магазина.

В гострудинспекции сообщили, что направили материалы дела в СК и прокуратуру.

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