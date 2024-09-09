В Красноярске сотруднику магазина «Вираж» отрезало пальцы газонокосилкой

В гострудинспекции заявили, что проработавшему всего 20 дней пострадавшему дали доступ к сервисному центру, где он и получил травму. Кроме того, выяснилось, что 20-летний сотрудник начал работать без прохождения стажировки и инструктажа на рабочем месте.