В Красноярске сотруднику магазина «Вираж» отрезало пальцы газонокосилкой

Posted 9 сентября, 06:05
Published 9 сентября, 06:05
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Как рассказали в государственной трудовой инспекции, 20-летний сотрудник недавно закончил техникум и устроился в строительный магазин «Вираж» на Краснодарской.
Недавно в сервисный центр привезли газонокосилку для ремонта.
Сообщается, что руководитель сервисного центра положил инструмент на пол на бок и включил его.
Молодой сотрудник попытался помочь, придержав газонокосилку, однако промахнулся и его левая рука попала под режущий механизм. В результате молодому человеку отрезало четыре пальца.
В гострудинспекции заявили, что проработавшему всего 20 дней пострадавшему дали доступ к сервисному центру, где он и получил травму. Кроме того, выяснилось, что 20-летний сотрудник начал работать без прохождения стажировки и инструктажа на рабочем месте.
«Проспекту Мира» в магазине «Вираж» заявили, что сейчас пострадавший находится на больничном и восстанавливается.
«Не могу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что сотрудник не проводил инструктаж и стажировку. У нас есть специалист по охране труда, который документально зафиксировал все то, что произошло. Сотруднику была оказана медицинская помощь.
Других комментариев по этой ситуации мы давать не будем», — заявили представители магазина.
В гострудинспекции сообщили, что направили материалы дела в СК и прокуратуру.