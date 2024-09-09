В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой

Posted 9 сентября, 08:48
Published 9 сентября, 08:48
Modified 9 сентября, 09:00
Updated 9 сентября, 09:00
По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года полицейский вместе с «группой лиц» получили через посредника частями взятку 345 тысяч рублей. Делали они это по предварительному сговору.
Заявляется, что изначально, они собирались скрыть следы преступления, поэтому переводили деньги на криптобиржу в криптовалюте, а уже далее обналичивали. За взятку полицейские, по версии следствия, закрывали глаза на одного бизнесмена, осуществляющего игорную деятельность.
Против полицейского возбудили уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В пресс-службе МВД сообщили, что в сейчас проводится проверка, после чего в главке примут меры:
«В настоящее время ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины указанного лица он будет привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в полиции.
В СК отметили, что в их производстве находится уголовное дело против бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Он подозревается во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Его уволили из ОВД ещё в июле 2024 года.