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Posted 9 сентября, 08:48

Published 9 сентября, 08:48

Modified 9 сентября, 09:00

Updated 9 сентября, 09:00

В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой

В Красноярске задержали одного из главных борцов с коррупцией за взятку криптой

9 сентября 2024, 08:48
Фото: СК Красноярского края
В Красноярске возбудили уголовное дело против замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Красноярского края. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года полицейский вместе с «группой лиц» получили через посредника частями взятку 345 тысяч рублей. Делали они это по предварительному сговору.

Заявляется, что изначально, они собирались скрыть следы преступления, поэтому переводили деньги на криптобиржу в криптовалюте, а уже далее обналичивали. За взятку полицейские, по версии следствия, закрывали глаза на одного бизнесмена, осуществляющего игорную деятельность.

Видео: СК Красноярского края.

Против полицейского возбудили уголовное дело за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В пресс-службе МВД сообщили, что в сейчас проводится проверка, после чего в главке примут меры:

«В настоящее время ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины указанного лица он будет привлечен к установленной законом ответственности», — сообщили в полиции.

В СК отметили, что в их производстве находится уголовное дело против бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Он подозревается во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Его уволили из ОВД ещё в июле 2024 года.

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