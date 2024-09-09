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Posted 9 сентября, 09:32

Published 9 сентября, 09:32

Modified 10 сентября, 05:37

Updated 10 сентября, 05:37

Красноярцев предупредили о наступлении заморозков

Жителей Красноярского края предупредили о заморозках до -3

9 сентября 2024, 09:32
Фото: 1MI

Красноярцев предупредили о наступлении заморозков

В Красноярском крае в ближайшие сутки прогнозируются заморозки и сильный ветер.

По информации Среднесибирского УГМС, в ночь на 10 сентября в центральных и южных районах края ожидаются заморозки до -3 градусов.

Так же синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

В Красноярске во вторник, 10 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, днем осадки не ожидаются.

В темное время суток столбик термометра опустится до +3, днем станет немного теплее — от +7 до +9 градусов. В течение суток ожидается сильный ветер до 18 м/c.

  • Тут мы писали, какая погода ждет жителей Красноярска на новой рабочей неделе — с 9 по 13 сентября.
  • До этого синоптики рассказали, ждать ли красноярцам бабьего лета.
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