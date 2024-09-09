Жителей Красноярского края предупредили о заморозках до -3

Posted 9 сентября, 09:32
Published 9 сентября, 09:32
Modified 10 сентября, 05:37
Updated 10 сентября, 05:37
По информации Среднесибирского УГМС, в ночь на 10 сентября в центральных и южных районах края ожидаются заморозки до -3 градусов.
Так же синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.
В Красноярске во вторник, 10 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь, днем осадки не ожидаются.
В темное время суток столбик термометра опустится до +3, днем станет немного теплее — от +7 до +9 градусов. В течение суток ожидается сильный ветер до 18 м/c.