Фонд Мельниченко организовал для ребят из городов края экскурсию в Красноярск

Вместе с экскурсоводом старшеклассники узнали много удивительных фактов об истории Красноярска. Например, побывали там, где в XIX веке высадились первые казаки во главе с Андреем Дубенским — этому событию посвящен символический памятник «Лошадь белая». Узнали, как в годы войны священник и ученый-хирург Лука Войно-Ясенецкий спас жизни сотням раненых солдат. По-новому взглянули на Театральную площадь, которая была театральной не всегда — когда-то на ее месте располагался стадион «Динамо», а еще раньше — дровяной рынок.