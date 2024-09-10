Фонд Мельниченко организовал для ребят из городов края экскурсию в Красноярск

Posted 10 сентября, 07:00
Published 10 сентября, 07:00
Modified 10 сентября, 07:00
Updated 10 сентября, 07:00
Ребята из Бородино, Назарово, Шарыпово и Канска — городов, в которых работают крупнейшие краевые предприятия угледобычи и энергетики — встретились с генеральным директором АО «СУЭК-Красноярск» Евгением Евтушенко, посетили около десятка самых красивых городских локаций, поучаствовали в командообразующих играх и мастер-классах.
Вместе с экскурсоводом старшеклассники узнали много удивительных фактов об истории Красноярска. Например, побывали там, где в XIX веке высадились первые казаки во главе с Андреем Дубенским — этому событию посвящен символический памятник «Лошадь белая». Узнали, как в годы войны священник и ученый-хирург Лука Войно-Ясенецкий спас жизни сотням раненых солдат. По-новому взглянули на Театральную площадь, которая была театральной не всегда — когда-то на ее месте располагался стадион «Динамо», а еще раньше — дровяной рынок.
«В Красноярске я бываю не так часто, и эти три дня, без сомнения, запомню надолго. Мы объехали весь город, в разное время суток — увидели Красноярск и при дневном свете, и при вечерних огнях — он невероятно красивый! Ребята тоже классные, отдыхать и путешествовать в такой компании — это здорово!» — делится впечатлениями шестнадцатилетний Егор Сионин из Бородино.
Участники «Профкоманд.ФМ» во время экскурсии «Вечерний Красноярск» смогли окинуть город взглядом из разных точек — со смотровых площадок на Караульной горе, на Николаевской сопке. В нескучное изучение литературного наследия их окунула поездка по «астафьевским» местам — в поселок Овсянка, к памятнику «Царь-рыба». Прогулка на теплоходе, фотосессия на набережной Дивногорска, посещение Свято-Успенского мужского монастыря и храма Новомучеников и исповедников российских — экскурсионная программа была организована буквально в режиме нон-стоп.
«Мы часто приезжаем в Красноярск с семьей, но за эти три дня я узнала о городе больше, чем за все предыдущие годы. Больше всего понравился Торгашинский хребет, никогда о нем не слышала. Мы прошли 1683 ступень, очень устали, но подъем того стоил — такой красоты с высоты самой длинной лестницы в России я не видела, наверное, никогда! Я рада, что живу в Красноярском крае!» — говорит семнадцатилетняя Варвара Зиновьева из Шарыпово.
«Профкоманды.ФМ» — программа Фонда Мельниченко по развитию талантов и профессиональной навигации молодежи. В составе «Профкоманд.ФМ» более 200 красноярских подростков летом занимались благоустройством, как традиционные трудовые отряды, а также — в рамках профориентационного направления проекта — знакомились с предприятиями угледобычи и энергетики, востребованными профессиями, возможностями карьерного роста в отраслях.