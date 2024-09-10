Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогноз

В начале месяца днем будет от +1 до -5, однако уже с 10 ноября и до конца месяца в Красноярске средняя дневная температура составит -8 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до -11. Ожидается, что в течение месяца в городе регулярно будет идти снег.