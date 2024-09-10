Какая погода будет в Красноярске осенью 2024 года. Вот прогноз

Posted 10 сентября, 03:57
Published 10 сентября, 03:57
Modified 12 сентября, 06:22
Updated 12 сентября, 06:22
Из-за низких температур в начале сентября и постоянных дождей «Проспект Мира» решил узнать, стоит ли ждать красноярцам бабьего лета и какая погода будет в Красноярске этой осенью.
Согласно прогнозу сервиса gismeteo, самым теплым днем первого месяца осени станет 17 сентября. Днем будет +18 градусов, ожидается ясная и солнечная погода.
После этого в Красноярске прогнозируется похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +12 градусов, ночью — от +2 до +8. В сентябре практически каждый день обещают дожди.
В октябре красноярцев ждут минусовые температуры и первый снег. По данным сервиса Яндекс. Погода, в начале месяца в городе днем будет от +7 до +10, ночью +3…+5.
Однако с каждым днем будет холодать и к середине октября столбик термометра днем будет показывать не больше +3 градусов.
В ночь на 19 октября в Красноярске выпадет первый снег, а температура воздуха в дневные часы впервые опустится до -1. До конца месяца в городе установится минусовая температура, а с 24 по 26 октября прогнозируется снегопад.
Согласно прогнозу Яндекс. Погода, в ноябре в Красноярске установятся стабильно низкие температуры.
В начале месяца днем будет от +1 до -5, однако уже с 10 ноября и до конца месяца в Красноярске средняя дневная температура составит -8 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до -11. Ожидается, что в течение месяца в городе регулярно будет идти снег.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.