Красноярку обвесили на 32 грамма в известном магазине. Она пожаловалась

Posted 10 сентября, 02:33
Published 10 сентября, 02:33
Modified 12 сентября, 06:27
Updated 12 сентября, 06:27
По словам красноярки, в одном из магазинов на улице Щорса она купила 796 граммов конфет. На кассе при оплате товаров женщина решила перепроверить вес сладостей и обнаружила недовес в 32 грамма.
«Облегчения» она не испытала, скорее, наоборот, почувствовала «тяжелую» досаду, поэтому за защитой своих прав обратилась к нам».
В Роспотребнадзоре отметили, что в случае недовеса покупатель имеет право потребовать вернуть ему деньги или сделать перерасчет стоимости товара.
За недовес конфет магазину объявили предостережение.