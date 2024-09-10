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Posted 10 сентября, 02:33

Published 10 сентября, 02:33

Modified 12 сентября, 06:27

Updated 12 сентября, 06:27

Красноярку обвесили при покупке конфет, и она пожаловалась в Роспотребнадзор

Красноярку обвесили на 32 грамма в известном магазине. Она пожаловалась

10 сентября 2024, 02:33
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Красноярку обвесили при покупке конфет, и она пожаловалась в Роспотребнадзор

В Красноярске покупательница при оплате конфет в крупном сетевом магазине заметила недовес в 32 грамма, и пожаловалась в Роспотребнадзор.

По словам красноярки, в одном из магазинов на улице Щорса она купила 796 граммов конфет. На кассе при оплате товаров женщина решила перепроверить вес сладостей и обнаружила недовес в 32 грамма.

«Облегчения» она не испытала, скорее, наоборот, почувствовала «тяжелую» досаду, поэтому за защитой своих прав обратилась к нам».

В Роспотребнадзоре отметили, что в случае недовеса покупатель имеет право потребовать вернуть ему деньги или сделать перерасчет стоимости товара.

За недовес конфет магазину объявили предостережение.

  • Тут мы рассказывали о красноярке, которую заставили заплатить за блюдо на 200 рублей больше, чем указано в меню.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазин#Роспотребнадзор
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