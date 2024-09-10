Красноярский край достиг дна по рождаемости. Такого не было с 1999 года

По данным статистиков, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. Умерли 921,1 тысячи человек, что на 32,5 тысячи больше, чем в прошлом году.