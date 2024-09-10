Красноярский край достиг дна по рождаемости. Такого не было с 1999 года

Posted 10 сентября, 11:14
Published 10 сентября, 11:14
Modified 18 сентября, 10:02
Updated 18 сентября, 10:02
За январь–июнь 2024 года коэффициент рождаемости в крае составил 8,8 рождения на 1000 человек. До этого самый низкий показатель в регионе зафиксировали в 1999 году — он составил 9 рождений на 1000 человек.
Всего за шесть месяцев 2024 года в Красноярском крае родились 12 392 ребенка, что на 517 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Уровень смертности поднялся — 13,1 смерти на 1000 человек, в прошлом году этот показатель составлял 12,9. Всего за полгода в крае скончались 18 501 человек, это на 365 человек больше, чем в 2023-м.
Если сравнить количество умерших и родившихся, то выясняется, что умерших в полтора раза больше, чем родившихся.
По данным статистиков, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысячи детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. Умерли 921,1 тысячи человек, что на 32,5 тысячи больше, чем в прошлом году.