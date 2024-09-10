Минус улица, плюс парковка: смотрим, что сделали по метро за месяц перекрытий

С самого дня перекрытий — 10 августа — водители неоднократно стояли в пробках на Коммунальном мосту. В сервисе 2gis они оставили множество мнений об этом приятном досуге. В частности, Красноярск сравнили с Китаем — мол, там за пару недель возводят мосты через обрывы и строят 57-этажные дома, а у нас за два года не могут построить метро.