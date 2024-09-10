Минус улица, плюс парковка: смотрим, что сделали по метро за месяц перекрытий

Posted 10 сентября, 08:51
Published 10 сентября, 08:51
Modified 10 сентября, 08:53
Updated 10 сентября, 08:53
Четыре участка улицы Карла Маркса перекрыли ради строительства метро в ночь на 10 августа. Сегодня, 9 сентября, результатов месячной работы почти не видно, считают красноярцы.
«Как идет ход работ? Никуда он не идет, работы стоят, — сказал корреспонденту „Проспекта Мира“ красноярец Сергей. — Я вот тут совсем рядом живу, часто мимо хожу. За забором тишина, никто даже не шевелится. Ну, технику привезли и кинули. Такими темпами мы на метро покатаемся только еще лет через шестьдесят».
Впрочем, какие-то работы все же идут. Вот, к примеру, рабочие снимают асфальт и разбирают заступами многострадальную брусчатку напротив Центрального парка. Техника, кстати, тоже занята работой.
Ранее «Центр транспортной логистики» объяснял «Проспекту Мира», почему активные работы на перекрытых участках так и не начались. Выяснилось, что пока что ведутся только подготовительные работы — неспешно снимается асфальт и готовятся приемные котлованы для выноса инженерных коммуникаций.
Почему же тогда перекрыли такой большой участок улицы? Нам ответили, что перекрытия сделали заранее «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения».
Наибольшие проблемы красноярцам до сих пор доставляет съезд с Коммунального моста.
Каждодневные пробки очень мешают жителям правого берега города. При этом водители оттуда наиболее пострадавшая сторона.
«Да мне на это метро вообще [плевать], эти [животные нехорошие] устроили какую-то [несуразицу], а мне тут стой как [дураку], [имел с ними оральное сношение]», — высказался один из опрошенных нами водителей.
Другой участник движения не был столь резок в выражениях, но пожаловался на несправедливость ситуации:
«Смотрите сами, по правому или через реку они ничего не протянут, даже в планах такого нет, по-моему. При этом я каждый день еду на другой берег и обратно, работа у меня здесь. Зачем мне вообще это метро? Одни проблемы от него, знаете. И это только начало. Что будет зимой? Вряд ли будут какие-то эти самые работы вестись, а город как стоял, так и будет стоять».
Зато строительство метро, как оказалось, почти не повлияло на мнения велосипедистов. Один из них сказал «Проспекту Мира», что каждый день ездит с правого на левый берег на велосипеде и пробки его не волнуют:
«Пусть копают, мне пока комфортно, пробки не волнуют. Разве что теперь добираюсь до офиса не по Маркса, а по Мира. Сложно сказать, что будет зимой, придется пересесть на автобусы, там-то я может и почувствую какие-то неудобства».
С самого дня перекрытий — 10 августа — водители неоднократно стояли в пробках на Коммунальном мосту. В сервисе 2gis они оставили множество мнений об этом приятном досуге. В частности, Красноярск сравнили с Китаем — мол, там за пару недель возводят мосты через обрывы и строят 57-этажные дома, а у нас за два года не могут построить метро.
Кроме того, были и комментарии о том, что из-за метро на левом берегу больше всего страдает правый.
Чуть ближе к началу улицы появилась дополнительная парковка — правда, стихийная. Люди бросают машины прямо на полосе возле остановки «Дом техники», в нескольких шагах от здания мэрии. Временных знаков, разрешающих или запрещающих там парковку, не стоит.
Водители говорят, что ставят машины «как все», многие не могут доехать до привычной парковки возле работы. При этом ГАИ обещала усиленно ловить и штрафовать водителей за неправильную парковку — видимо, власти могут предложить только такое решение проблемы.
В тоже время Госавтоинспекция выступает против предложения мэрии разрешить парковку на проспекте Мира. Начальник краевой ГАИ Андрей Сиротинин заявил, что сейчас на проспекте есть всего три полосы для автомобилей и «выделенка» для автобусов, так что разрешение занять одну полосу под парковку только усугубит сложную ситуацию на дорогах.
Тем временем метростроители бодро отчитываются о том, что уже начали бурить тоннель от Шахтеров до Карла Маркса и даже показали видео.
Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длиной ветка будет всего 11 километров и будет идти от Высотной до Шахтеров через Копылова и Карла Маркса. Общественники в свою очередь сомневаются, что метро успеют достроить в срок — если вообще достроят когда-либо.