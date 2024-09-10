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Posted 10 сентября, 08:51

Published 10 сентября, 08:51

Modified 10 сентября, 08:53

Updated 10 сентября, 08:53

Красноярцы возмутились темпами строительства метро после месяца перекрытий

Минус улица, плюс парковка: смотрим, что сделали по метро за месяц перекрытий

10 сентября 2024, 08:51
Фото: prmira.ru

Красноярцы возмутились темпами строительства метро после месяца перекрытий

Сюжет
Строительство метро
В Красноярске уже месяц ведутся работы по строительству метрополитена. Ради них перекрыли существенную часть Карла Маркса, но до сих пор красноярцы не видели каких-то серьезных подвижек. «Проспект Мира» спросил прохожих, что они думают об этой «стройке века».

Четыре участка улицы Карла Маркса перекрыли ради строительства метро в ночь на 10 августа. Сегодня, 9 сентября, результатов месячной работы почти не видно, считают красноярцы.

«Ход работ никуда не идет»«Ход работ никуда не идет»
«Ход работ никуда не идет». Фото: prmira.ru
«Как идет ход работ? Никуда он не идет, работы стоят, — сказал корреспонденту „Проспекта Мира“ красноярец Сергей. — Я вот тут совсем рядом живу, часто мимо хожу. За забором тишина, никто даже не шевелится. Ну, технику привезли и кинули. Такими темпами мы на метро покатаемся только еще лет через шестьдесят».

Впрочем, какие-то работы все же идут. Вот, к примеру, рабочие снимают асфальт и разбирают заступами многострадальную брусчатку напротив Центрального парка. Техника, кстати, тоже занята работой.

Фото: prmira.ru

Ранее «Центр транспортной логистики» объяснял «Проспекту Мира», почему активные работы на перекрытых участках так и не начались. Выяснилось, что пока что ведутся только подготовительные работы — неспешно снимается асфальт и готовятся приемные котлованы для выноса инженерных коммуникаций.

Почему же тогда перекрыли такой большой участок улицы? Нам ответили, что перекрытия сделали заранее «в преддверии активных строительных работ, чтобы летом в условиях минимального трафика водители могли адаптироваться к новой схеме движения».

Наибольшие проблемы красноярцам до сих пор доставляет съезд с Коммунального моста.

Каждодневные пробки очень мешают жителям правого берега города. При этом водители оттуда наиболее пострадавшая сторона.

«Да мне на это метро вообще [плевать], эти [животные нехорошие] устроили какую-то [несуразицу], а мне тут стой как [дураку], [имел с ними оральное сношение]», — высказался один из опрошенных нами водителей.

Другой участник движения не был столь резок в выражениях, но пожаловался на несправедливость ситуации:

«Смотрите сами, по правому или через реку они ничего не протянут, даже в планах такого нет, по-моему. При этом я каждый день еду на другой берег и обратно, работа у меня здесь. Зачем мне вообще это метро? Одни проблемы от него, знаете. И это только начало. Что будет зимой? Вряд ли будут какие-то эти самые работы вестись, а город как стоял, так и будет стоять».

Зато строительство метро, как оказалось, почти не повлияло на мнения велосипедистов. Один из них сказал «Проспекту Мира», что каждый день ездит с правого на левый берег на велосипеде и пробки его не волнуют:

«Пусть копают, мне пока комфортно, пробки не волнуют. Разве что теперь добираюсь до офиса не по Маркса, а по Мира. Сложно сказать, что будет зимой, придется пересесть на автобусы, там-то я может и почувствую какие-то неудобства».

С самого дня перекрытий — 10 августа — водители неоднократно стояли в пробках на Коммунальном мосту. В сервисе 2gis они оставили множество мнений об этом приятном досуге. В частности, Красноярск сравнили с Китаем — мол, там за пару недель возводят мосты через обрывы и строят 57-этажные дома, а у нас за два года не могут построить метро.

Кроме того, были и комментарии о том, что из-за метро на левом берегу больше всего страдает правый.

Чуть ближе к началу улицы появилась дополнительная парковка — правда, стихийная. Люди бросают машины прямо на полосе возле остановки «Дом техники», в нескольких шагах от здания мэрии. Временных знаков, разрешающих или запрещающих там парковку, не стоит.

Фото: prmira.ru

Водители говорят, что ставят машины «как все», многие не могут доехать до привычной парковки возле работы. При этом ГАИ обещала усиленно ловить и штрафовать водителей за неправильную парковку — видимо, власти могут предложить только такое решение проблемы.

ГАИ стала активнее искать нарушителей парковки в Красноярске из-за перекрытий
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В тоже время Госавтоинспекция выступает против предложения мэрии разрешить парковку на проспекте Мира. Начальник краевой ГАИ Андрей Сиротинин заявил, что сейчас на проспекте есть всего три полосы для автомобилей и «выделенка» для автобусов, так что разрешение занять одну полосу под парковку только усугубит сложную ситуацию на дорогах.

Тем временем метростроители бодро отчитываются о том, что уже начали бурить тоннель от Шахтеров до Карла Маркса и даже показали видео.

Видео: Михаил Котюков.

Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длиной ветка будет всего 11 километров и будет идти от Высотной до Шахтеров через Копылова и Карла Маркса. Общественники в свою очередь сомневаются, что метро успеют достроить в срок — если вообще достроят когда-либо.

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