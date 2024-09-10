На север Красноярского края отправили огромный плот леса

Posted 10 сентября, 05:38
Published 10 сентября, 05:38
Modified 10 сентября, 05:40
Updated 10 сентября, 05:40
Объем плота составляет 12,5 тысячи кубометров, ширина — 50 метров, а длина — 500 метров, средняя осадка — 1,2 метра. Скорость плота на протяжении маршрута меняется в зависимости от скорости течения Енисея: от 8-9 км/ч на выходе из Стрелки до 3-3,5 км/ч на участке от Игарки до Дудинки.
«Уровень профессионального мастерства наших судоводителей с каждым годом растет. Сначала для прохождения Бурмакинского переката требовалось шесть вспомогательных теплоходов, потом четыре, а в этом году впервые лесоплоты прошли сложный участок с двумя помощниками», — подчеркнул капитан-наставник Енисейского речного пароходства Евгений Антонов.
Работы выполняют экипажи двух теплоходов: «Капитан Угрюмов» ведет плот на буксире, «РТ-701» контролирует хвостовую часть.
«При благоприятной погоде плот может дойти до Дудинки за 12 дней, но при ветре и сильной волне нам приходится прижиматься к берегу и пережидать шторм», — рассказал капитан — сменный механик теплохода «Капитан Угрюмов» Константин Осадчий.
Это уже второй и заключительный в эту навигацию лесоплот. Первый, объемом 15,5 тысяч кубометров, добирался до Дудинки 21 день, с 6 по 26 июля.