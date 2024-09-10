На выборах от ЕР выиграли более 300 участников спецоперации

Как сообщается, партия выдвинула 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и выиграла с высокими показателями по всей стране. Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели поддержали курс президента и выразили доверие партии в реализации его инициатив в регионах. Он подчеркнул, что более 80% избранных кандидатов — это новые лица, что стало беспрецедентным результатом обновления депутатского состава, передает mkset.ru.