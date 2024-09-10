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Posted 10 сентября, 10:07

Published 10 сентября, 10:07

Modified 10 сентября, 10:07

Updated 10 сентября, 10:07

На выборах от ЕР выиграли более 300 участников спецоперации

На выборах от ЕР выиграли более 300 участников спецоперации

10 сентября 2024, 10:07
Фото: ER.RU
«Единая Россия» объявила о первых итогах единого дня голосования 2024 года. Представители партии выступили перед журналистами агентства ТАСС и на совместном заседании президиума генсовета и бюро высшего совета.

Как сообщается, партия выдвинула 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и выиграла с высокими показателями по всей стране. Председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов отметил, что избиратели поддержали курс президента и выразили доверие партии в реализации его инициатив в регионах. Он подчеркнул, что более 80% избранных кандидатов — это новые лица, что стало беспрецедентным результатом обновления депутатского состава, передает mkset.ru.

Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что ЕР сохранила все три мандата в Государственной думе. За Викторию Абрамченко проголосовали 75%, за Олега Матыцина — 68%, за Николая Шульгинова — 55%. Шульгинов был самовыдвиженцем, но получил поддержку партии.

В 21 регионе прошли прямые губернаторские выборы, где победу одержали кандидаты от ЕР. В 13 регионах прошли выборы в региональные парламенты, и средний результат ЕР по стране составил 64,6%. По словам Якушева, партия получила 82% мандатов, что выше показателя 66% пять лет назад.

На выборах в представительные органы административных центров «Единая Россия» завоевала 85% мандатов, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 64%, напомнил Якушев. Важной особенностью ЕДГ-2024 стала победа 308 участников спецоперации, выдвинутых партией. Выиграли 81% кандидатов этой группы выдвиженцев. Якушев отметил, что им оказывалась всесторонняя поддержка на протяжении всей избирательной кампании.

Сайт партии ER.RU сообщает, что обновление депутатского корпуса по итогам выборов составит 87%. Владимир Якушев также подчеркнул, что партия начала подготовку к федеральной кампании 2026 года уже во время ЕДГ-2024.

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