Неизвестный приставал к девочке в подъезде. Она звала на помощь и кричала

Posted 10 сентября, 07:07
Published 10 сентября, 07:07
Modified 10 сентября, 07:56
Updated 10 сентября, 07:56
В паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск» рассказали, что все произошло 9 сентября в одном из домов на 60 лет Образования СССР.
Судя по опубликованному видео, мужчина зашел в подъезд вслед за школьницей, неожиданно поднял ее и опустил. В итоге испугавшаяся девочка отбежала в сторону.
После этого мужчина сделал вид, что выходит из подъезда, однако, когда девочка подошла к лифту, он зашел в кабину вместе с ней. Спустя какое-то время мужчина вышел из лифта один и ушел в неизвестном направлении.
Автор поста отмечает, что девочка сильно испугалась, кричала и звала на помощь.
«В родительских и домовых чатах распространяется информация о мужчине, который пристаёт к детям. Родителям повышенная бдительность и поговорите с детьми о мерах безопасности. На него было написано заявление в полицию», — указал автор поста.
В полиции сообщили «Проспекту Мира», что о случившемся в полицию заявила мама девочки. Школьница не пострадала. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.