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Posted 10 сентября, 07:07

Published 10 сентября, 07:07

Modified 10 сентября, 07:56

Updated 10 сентября, 07:56

В Красноярске неизвестный приставал к девочке в подъезде и поднимал ее

Неизвестный приставал к девочке в подъезде. Она звала на помощь и кричала

10 сентября 2024, 07:07
Фото: vk.com/krsk_solnechnyi

В Красноярске неизвестный приставал к девочке в подъезде и поднимал ее

В Красноярске в Солнечном неизвестный напугал 8-летнюю девочку в подъезде. Местные жители говорят, что мужчина приставал и к другим детям.

В паблике «Мкр. Солнечный. Красноярск» рассказали, что все произошло 9 сентября в одном из домов на 60 лет Образования СССР.

Видео: vk.com/krsk_solnechnyi.

Судя по опубликованному видео, мужчина зашел в подъезд вслед за школьницей, неожиданно поднял ее и опустил. В итоге испугавшаяся девочка отбежала в сторону.

После этого мужчина сделал вид, что выходит из подъезда, однако, когда девочка подошла к лифту, он зашел в кабину вместе с ней. Спустя какое-то время мужчина вышел из лифта один и ушел в неизвестном направлении.

Автор поста отмечает, что девочка сильно испугалась, кричала и звала на помощь.

«В родительских и домовых чатах распространяется информация о мужчине, который пристаёт к детям. Родителям повышенная бдительность и поговорите с детьми о мерах безопасности. На него было написано заявление в полицию», — указал автор поста.

В полиции сообщили «Проспекту Мира», что о случившемся в полицию заявила мама девочки. Школьница не пострадала. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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