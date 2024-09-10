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Posted 10 сентября, 05:14

Published 10 сентября, 05:14

Modified 10 сентября, 05:29

Updated 10 сентября, 05:29

Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку

Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку

10 сентября 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
В России с 1 октября начнется осенний призыв, а закончится 31 декабря. «Проспект Мира» рассказывает, кто считается военнообязанным, а кого не призовут, и будут ли приходить повестки через Госуслуги.

Что такое осенний призыв и когда он проходит

Осенний призыв — мероприятие по набору граждан для прохождения срочной службы. Периоды призыва каждый год остаются неизменными: весной с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря. Однако есть некоторые исключения:

  • В областях Крайнего Севера обе призывные кампании начинаются на месяц позже, чем в других регионах России.
  • Граждане, занятые на посеве или уборке урожая, призываются только осенью и с двухнедельной отсрочкой.
  • Учителя освобождаются от осеннего призыва, а весенний для них начинается с месячной отсрочкой.

Кого призовут осенью

Правила призыва изменились. Теперь призывают в возрасте от 18 до 30 летПравила призыва изменились. Теперь призывают в возрасте от 18 до 30 лет
Правила призыва изменились. Теперь призывают в возрасте от 18 до 30 лет. Фото: 1MI

С началом года правила призыва изменились. Раньше призывной возраст составлял от 18 до 27 лет, теперь — от 18 до 30 лет включительно. Срок службы остается прежним — 12 месяцев.

Категории годности

Призывная комиссия состоит из целого ряда врачей, которые обследуют состояние призывника, проверяют зрение и слух, психическое состояние, выявляют заболевания, которые препятствуют прохождению службы. В итоге комиссия присваивает призывнику одну из пяти категорий:

  • А — призывник полностью годен для службы в любых войсках;
  • Б — есть незначительные ограничения по состоянию здоровья, поэтому служба возможна не во всех родах вооруженных сил;
  • В — людей из этой категории не могут призвать в мирное время, однако в военное время они все же подлежат призыву;
  • Г — временная отсрочка на 6 или 12 месяцев по состоянию здоровья, после чего проводится повторное обследование;
  • Д — полная негодность, которая исключает призыв даже в военное время.

Таким образом, осенний призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с категориями «А» и «Б».

Кого не призовут на срочную службу

Некоторым гражданам России вообще не придет повестка во время осенней призывной кампании, но таких категорий немного. По большей части, чтобы не получить повестку нужно либо уже отслужить, либо получить ученое звание, либо сидеть в тюрьме.

Альтернативная служба

Проходящие альтернативную гражданскую службу вместо военной не получают повестки. Однако срок их службы составляет больше времени — от 18 до 21 месяца. Кроме того, освобождение получают те, кто уже отслужил.

Проблемы с законом

Повестки не присылают людям, которые во время призыва находятся под следствием или их дело уже рассматривает суд, а также те, кто отбывает наказание — не важно, сидит человек в колонии или приговорен к исправительным работам.

Право на освобождение от службы

Некоторые люди призывного возраста могут самостоятельно решать, проходить ли срочную службу. А именно родные братья или сыновья погибших на службе военных. Кроме того, повестки не присылают людям с учеными степенями.

Кому дают отсрочку от армии

Отсрочку могут получить студенты, отцы-одиночки, айтишникиОтсрочку могут получить студенты, отцы-одиночки, айтишники
Отсрочку могут получить студенты, отцы-одиночки, айтишники. Фото: 1MI

Получить отсрочку от осеннего призыва может целый ряд граждан:

  • Учащиеся школ, студенты-очники, аспиранты;
  • Мужчины, у которых на иждивении находятся браться и сестры, не достигшие 18 лет. А также ухаживающие за близкими родственниками;
  • Отцы-одиночки, отцы двух детей или детей-инвалидов в возрасте до трех лет. Также отсрочку получают мужчины, жены которых беременны не менее чем на 26 неделе вторым ребенком;
  • Депутаты всех уровней власти имеют право на отсрочку, пока занимают свою должность. Сотрудники различных служб (МВД, таможни, ФСИН) могут получить отсрочку только при наличии диплома вуза;
  • Работники аккредитованных в Минцифры IT-компаний с высшим образованием, которые официально устроены в компанию и работают не менее 11 месяцев;

Как приходят электронные и бумажные повестки

С весны 2024 года в России в тестовом режиме начала работать система электронных повесток военных комиссариатов. Теперь они могут приходить в электронной форме в личные кабинеты на платформе Госуслуги.

Цифровые и бумажные повестки работают одинаково — призывник обязан явиться в военкомат в указанный срок. Отличие в том, что бумажная повестка считается врученной непосредственно после передачи ее лично призывнику, электронная — спустя неделю после появления на Госуслугах. Форма и содержание разных форматов повесток не отличается.

Что будет, если не прийти по повестке в военкомат

С момента вручения повестки призывнику запрещается покидать территорию России, этот запрет бессрочный и действует либо до того момента, как призывник придет в военкомат. Законодательство предусматривает несколько поводов, по которым можно не прийти по повестке: заболевание, травма, инвалидность или тяжелое состояние члена семьи.

Спустя 20 дней с момента вручения повестки не явившегося в военкомат призывника автоматически считают уклонистом. Это приводит к ряду санкций, среди которых запреты водить машину, продавать недвижимость и оформлять кредиты.

Ко всему прочему за уклонение предусмотрена уголовная ответственность: это штраф до 200 тысяч рублей, арест сроком до полугода, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Отправляют ли срочников на СВО

По заявлению Минобороны РФ, проходящих срочную службу солдат не отправляют в зону проведения СВО. Однако отслуживший три месяца военнослужащий может заключить контракт — тогда его могут отправить в зону СВО уже в качестве солдата-контрактника.

#Общество#Красноярск#Отсрочка#Россия#Электронные повестки#Все материалы авторов#Уголовная ответственность#Осенний призыв#Воинская служба
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