Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку

Posted 10 сентября, 05:14
Published 10 сентября, 05:14
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Осенний призыв — мероприятие по набору граждан для прохождения срочной службы. Периоды призыва каждый год остаются неизменными: весной с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря. Однако есть некоторые исключения:
С началом года правила призыва изменились. Раньше призывной возраст составлял от 18 до 27 лет, теперь — от 18 до 30 лет включительно. Срок службы остается прежним — 12 месяцев.
Призывная комиссия состоит из целого ряда врачей, которые обследуют состояние призывника, проверяют зрение и слух, психическое состояние, выявляют заболевания, которые препятствуют прохождению службы. В итоге комиссия присваивает призывнику одну из пяти категорий:
Таким образом, осенний призыв охватывает мужчин в возрасте от 18 до 30 лет с категориями «А» и «Б».
Некоторым гражданам России вообще не придет повестка во время осенней призывной кампании, но таких категорий немного. По большей части, чтобы не получить повестку нужно либо уже отслужить, либо получить ученое звание, либо сидеть в тюрьме.
Проходящие альтернативную гражданскую службу вместо военной не получают повестки. Однако срок их службы составляет больше времени — от 18 до 21 месяца. Кроме того, освобождение получают те, кто уже отслужил.
Повестки не присылают людям, которые во время призыва находятся под следствием или их дело уже рассматривает суд, а также те, кто отбывает наказание — не важно, сидит человек в колонии или приговорен к исправительным работам.
Некоторые люди призывного возраста могут самостоятельно решать, проходить ли срочную службу. А именно родные братья или сыновья погибших на службе военных. Кроме того, повестки не присылают людям с учеными степенями.
Получить отсрочку от осеннего призыва может целый ряд граждан:
С весны 2024 года в России в тестовом режиме начала работать система электронных повесток военных комиссариатов. Теперь они могут приходить в электронной форме в личные кабинеты на платформе Госуслуги.
Цифровые и бумажные повестки работают одинаково — призывник обязан явиться в военкомат в указанный срок. Отличие в том, что бумажная повестка считается врученной непосредственно после передачи ее лично призывнику, электронная — спустя неделю после появления на Госуслугах. Форма и содержание разных форматов повесток не отличается.
С момента вручения повестки призывнику запрещается покидать территорию России, этот запрет бессрочный и действует либо до того момента, как призывник придет в военкомат. Законодательство предусматривает несколько поводов, по которым можно не прийти по повестке: заболевание, травма, инвалидность или тяжелое состояние члена семьи.
Спустя 20 дней с момента вручения повестки не явившегося в военкомат призывника автоматически считают уклонистом. Это приводит к ряду санкций, среди которых запреты водить машину, продавать недвижимость и оформлять кредиты.
Ко всему прочему за уклонение предусмотрена уголовная ответственность: это штраф до 200 тысяч рублей, арест сроком до полугода, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
По заявлению Минобороны РФ, проходящих срочную службу солдат не отправляют в зону проведения СВО. Однако отслуживший три месяца военнослужащий может заключить контракт — тогда его могут отправить в зону СВО уже в качестве солдата-контрактника.