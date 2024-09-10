Осенний призыв 2024: когда начнется, кто попадает и как получить отсрочку

Что такое осенний призыв и когда он проходит Кого призовут осенью Категории годности Кого не призовут на срочную службу Альтернативная служба Проблемы с законом Право на освобождение от службы Кому дают отсрочку от армии Как приходят электронные и бумажные повестки Что будет, если не прийти по повестке в военкомат Отправляют ли срочников на СВО

В России с 1 октября начнется осенний призыв, а закончится 31 декабря. «Проспект Мира» рассказывает, кто считается военнообязанным, а кого не призовут, и будут ли приходить повестки через Госуслуги.