«Роснефть» на четверть снизила нагрузку на атмосферный воздух

Posted 10 сентября, 05:41
Published 10 сентября, 05:41
Modified 10 сентября, 05:43
Updated 10 сентября, 05:43
В 2023 году «Роснефть» увеличила объем «зеленых» инвестиций на 12%. В частности, на охрану атмосферного воздуха было направлено 3,84 млрд рублей.
Ключевой ориентир «Роснефти» — достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Экологические ориентиры включают наращивание добычи природного газа, как топлива с более низким уровнем выбросов парниковых газов; разработку и выпуск новых видов продукции, которые позволяют снизить воздействие на окружающую среду, сократить свой углеродный след и повысить эффективность производственных объектов.
Сейчас в компании действует газовая программа, направленная на минимизацию выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности. Так, на Ванкорском месторождении создана современная система сбора, подготовки и транспортировки газа. Именно поэтому полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — более 99%. При этом воздействие на окружающую среду практически сведено к нулю.
Реализация комплексной газовой программы на действующих активах «РН-Ванкор», направленная на повышение рационального использования попутного нефтяного газа, минимизацию выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности, является приоритетным направлением проекта «Восток Ойл» — самого экологичного и перспективного добывающего актива современности. Новые природоохранные технологии позволят в период его работы в четыре раза снизить удельную интенсивность выбросов по сравнению с показателями новых месторождений крупнейших международных компаний.
Кроме того, компания разрабатывает и внедряет собственные современные технологии, в том числе в области контроля качества атмосферного воздуха. Внедрение разработок методик контроля атмосферного воздуха повысило на 35% эффективность контроля за состоянием атмосферного воздуха на ряде предприятий.
Всего в 2023 году затраты Компании на научно-исследовательские работы с экологическим эффектом, в том числе целевые инновационные проекты, составили 316,4 млн руб.
В компании уделяют внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы, которые содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. В 2023 году предприятия «Роснефти» высадили в регионах присутствия около 10 млн саженцев деревьев, а за последние три года — более 26 млн.