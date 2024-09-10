«Роснефть» на четверть снизила нагрузку на атмосферный воздух

Сейчас в компании действует газовая программа, направленная на минимизацию выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности. Так, на Ванкорском месторождении создана современная система сбора, подготовки и транспортировки газа. Именно поэтому полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — более 99%. При этом воздействие на окружающую среду практически сведено к нулю.