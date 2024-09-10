Россиян призвали готовиться к мощной магнитной буре

Posted 10 сентября, 05:10
Published 10 сентября, 05:10
Modified 10 сентября, 05:11
Updated 10 сентября, 05:11
Издание newia выяснило, какими будут последствия шторма и можно ли их избежать.
Весной 2024 года жители разных регионов Земли с восхищением наблюдали за северным сиянием, и мало кто задумался о том, что это зрелищное явление предупреждает их об опасности — о сильнейшей за последние 20 лет магнитной буре.
Полярное сияние было вызвано попавшими в верхние слои атмосферы энергетически заряженными частицами, которые могут стать источником помех для работы спутников, электроники, электрических сетей и даже привести к коллапсу мировую сеть Интернет.
К осени 2024 года индекс мирового солнечного цикла вышел на максимальный уровень, превзойдя рекорды XXI века, что свидетельствует о значительных рисках больших вспышек на Солнце и магнитных бурь. В то же время ученые уже предостерегают: новый пик солнечной активности не за горами. Он может обрушиться на Землю в середине 2025 года, но интенсивность солнечной активности говорит также о том, что максимума можно достигнуть и раньше.
Чем ближе этот пик, тем больше впереди солнечных вспышек и геомагнитных аномалий, утверждают ученые. Электрические токи вокруг Земли могут стать сильнее, а значит, пострадают навигационные системы и системы коммуникации. Такая ситуация чревата проблемами со спутниковой и радиосвязью и даже прекращением работы мирового интернета.
Что же до влияния геоштормов на здоровье, здесь мнения экспертов расходятся. Одни утверждают, что магнитные бури опасны для сердечников и людей с проблемами сосудистого характера, другие убеждены: на состояние человека геомагнитные штормы не влияют, и ухудшения здоровья в эти периоды — результат самовнушения.