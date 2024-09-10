Россиян призвали готовиться к мощной магнитной буре

К осени 2024 года индекс мирового солнечного цикла вышел на максимальный уровень, превзойдя рекорды XXI века, что свидетельствует о значительных рисках больших вспышек на Солнце и магнитных бурь. В то же время ученые уже предостерегают: новый пик солнечной активности не за горами. Он может обрушиться на Землю в середине 2025 года, но интенсивность солнечной активности говорит также о том, что максимума можно достигнуть и раньше.