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Posted 10 сентября, 09:01

Published 10 сентября, 09:01

Modified 10 сентября, 12:03

Updated 10 сентября, 12:03

Скандального мэра Логинова включили в Госсовет РФ по оценке эффективности чиновников

Скандального мэра Логинова включили в Госсовет РФ по оценке эффективности чиновников

10 сентября 2024, 09:01
Фото: Правительство Красноярского края
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и мэра Красноярска Владислава Логинова включили в комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов России.

Первым об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор края Сергей Пономаренко, который отвечает за внутреннюю политику региона.

Анонимные политические телеграм-каналы начали высказываться, что таким способом Пономаренко «спасает Логинова как может» после заявлений о его отставке.

В разговоре с «Проспектом Мира» политолог Александр Чернявский заявил, что включение Логинова в Госсовет — это «прерогатива федерального центра», однако Пономаренко и могли спросить об этом.

«Конечно, мнение куратора внутренней политики края спросить могли, но это только мнение, которое может повлиять, а может и не повлиять».

Кроме того, политолог отметил, что Госсовет преимущественно исполняет функцию консультативного органа.

«Я бы не стал преувеличивать политическое значение участие Логинова в Госсовете, как правило такой орган носит в основном консультативный характер — посоветовать, предложить, но не более того».

Согласно указу президента, комиссия рассматривает «вопросы о повышении эффективности деятельности» чиновников, разрабатывает критерии эффективности и так далее.

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#Владислав Савончик#Россия#Сергей Пономаренко#Котюков#Пономаренко#Логинов
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