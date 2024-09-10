Скандального мэра Логинова включили в Госсовет РФ по оценке эффективности чиновников

Posted 10 сентября, 09:01
Published 10 сентября, 09:01
Modified 10 сентября, 12:03
Updated 10 сентября, 12:03
Первым об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор края Сергей Пономаренко, который отвечает за внутреннюю политику региона.
Анонимные политические телеграм-каналы начали высказываться, что таким способом Пономаренко «спасает Логинова как может» после заявлений о его отставке.
В разговоре с «Проспектом Мира» политолог Александр Чернявский заявил, что включение Логинова в Госсовет — это «прерогатива федерального центра», однако Пономаренко и могли спросить об этом.
«Конечно, мнение куратора внутренней политики края спросить могли, но это только мнение, которое может повлиять, а может и не повлиять».
Кроме того, политолог отметил, что Госсовет преимущественно исполняет функцию консультативного органа.
«Я бы не стал преувеличивать политическое значение участие Логинова в Госсовете, как правило такой орган носит в основном консультативный характер — посоветовать, предложить, но не более того».
Согласно указу президента, комиссия рассматривает «вопросы о повышении эффективности деятельности» чиновников, разрабатывает критерии эффективности и так далее.