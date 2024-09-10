Стали известны подробности убийства мужчины с пакетом на голове в Красноярском крае

По предварительной версии следствия, 3 сентября мужчины выпивали в лесу на пасеке. В какой-то момент хозяин пасеки уснул в доме. Проснувшись, он заметил мужчину рядом с ульями. В сумерках, будучи пьяным, пасечник не узнал друга и два раза ударил его поленом по голове.