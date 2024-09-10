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Posted 10 сентября, 06:01

Published 10 сентября, 06:01

Modified 10 сентября, 06:06

Updated 10 сентября, 06:06

Стали известны подробности убийства мужчины с пакетом на голове в Красноярском крае

Стали известны подробности убийства мужчины с пакетом на голове в Красноярском крае

10 сентября 2024, 06:01
Фото: СК Красноярского края
В Пировском районе Красноярского края нашли убитого мужчину с пакетом на голове. Под подозрения попал его друг.

Как сообщили в СК, сообщение о пропаже 43-летнего мужчины поступило 4 сентября. Через 5 дней, 9 сентября, его тело с пакетом на голове нашли в лесу в 200 метрах от дороги Галанино-Пировское. Под подозрения пал его 63-летний приятель.

По предварительной версии следствия, 3 сентября мужчины выпивали в лесу на пасеке. В какой-то момент хозяин пасеки уснул в доме. Проснувшись, он заметил мужчину рядом с ульями. В сумерках, будучи пьяным, пасечник не узнал друга и два раза ударил его поленом по голове.

На утро мужчина попытался скрыть следы: он сжег полено, надел на голову погибшего пакет и завернул тело в тент. После чего вывез погибшего в лес. Вернувшись в село, мужчина сообщил, что друг безвестно исчез на пасеке.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Убийство
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