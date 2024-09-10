Стали известны подробности убийства мужчины с пакетом на голове в Красноярском крае

Posted 10 сентября, 06:01
Published 10 сентября, 06:01
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Как сообщили в СК, сообщение о пропаже 43-летнего мужчины поступило 4 сентября. Через 5 дней, 9 сентября, его тело с пакетом на голове нашли в лесу в 200 метрах от дороги Галанино-Пировское. Под подозрения пал его 63-летний приятель.
По предварительной версии следствия, 3 сентября мужчины выпивали в лесу на пасеке. В какой-то момент хозяин пасеки уснул в доме. Проснувшись, он заметил мужчину рядом с ульями. В сумерках, будучи пьяным, пасечник не узнал друга и два раза ударил его поленом по голове.
На утро мужчина попытался скрыть следы: он сжег полено, надел на голову погибшего пакет и завернул тело в тент. После чего вывез погибшего в лес. Вернувшись в село, мужчина сообщил, что друг безвестно исчез на пасеке.