Центр Красноярска разроют за 127 миллионов ради метро

Posted 10 сентября, 05:04
Published 10 сентября, 05:04
Modified 12 сентября, 06:35
Updated 12 сентября, 06:35
Итоги аукциона опубликованы на портале госзакупок. Подрядчик должен будет провести строительно-монтажные работы между тремя станциями: «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Карла Маркса». Заказчиком работ выступает «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ).
Судя по документам, подрядчик должен демонтировать троллейбусные сети, вынести инженерные сети и коммуникации, провести археологические работы и т. д.
Победителем торгов стала красноярская компания ООО «Агат». По данным «Спарка», основной деятельностью компании является строительство дорог и магистралей.
Еще компания занимается добычей камней и известняка, а также производством готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.
Начальная цена контракта — 127 миллионов 822 тысячи рублей. Источником финансирования выступает бюджет Красноярского края.
Согласно документам, контракт был подписан 4 сентября. Первый этап работ должен завершиться до 9 октября, полностью работы необходимо выполнить до середины лета 2025 года.
Таким образом, стихийной парковкой, которая появилась на Карла Маркса, водителям осталось недолго.