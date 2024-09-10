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Posted 10 сентября, 05:04

Published 10 сентября, 05:04

Modified 12 сентября, 06:35

Updated 12 сентября, 06:35

Центр Красноярска разроют за 127 миллионов ради метро

Центр Красноярска разроют за 127 миллионов ради метро

10 сентября 2024, 05:04
Фото: prmira.ru
Сюжет
Строительство метро
В Красноярске выбрали подрядчика, который займется подготовкой территории в центре города для строительства метро. Начальная цена контракта — 127,8 млн рублей.

Итоги аукциона опубликованы на портале госзакупок. Подрядчик должен будет провести строительно-монтажные работы между тремя станциями: «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Карла Маркса». Заказчиком работ выступает «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ).

Судя по документам, подрядчик должен демонтировать троллейбусные сети, вынести инженерные сети и коммуникации, провести археологические работы и т. д.

Победителем торгов стала красноярская компания ООО «Агат». По данным «Спарка», основной деятельностью компании является строительство дорог и магистралей.

Еще компания занимается добычей камней и известняка, а также производством готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня.

Начальная цена контракта — 127 миллионов 822 тысячи рублей. Источником финансирования выступает бюджет Красноярского края.

Согласно документам, контракт был подписан 4 сентября. Первый этап работ должен завершиться до 9 октября, полностью работы необходимо выполнить до середины лета 2025 года.

Таким образом, стихийной парковкой, которая появилась на Карла Маркса, водителям осталось недолго.

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