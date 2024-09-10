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Posted 10 сентября, 10:22

Published 10 сентября, 10:22

Modified 12 сентября, 06:11

Updated 12 сентября, 06:11

Синоптик рассказал, почему в Красноярске так холодно

В Красноярск пришли аномальные холода? Ответ синоптика

10 сентября 2024, 10:22
Фото: 1MI

Синоптик рассказал, почему в Красноярске так холодно

Красноярцы сообщают, что в прошлые годы погода в сентябре была намного теплее. Синоптик рассказал, что произошло.

Журналисты ТВК просмотрели, какая погода в сентябре была раньше. Сегодня, 10 сентября, в Красноярске днем +10°С, в прошлые три года воздух в этот день прогревался до +18…+19°С.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Наталья Краснова рассказала журналистам, что нынешнюю погоду в Красноярске нельзя назвать аномальной.

«Последние годы осени у нас были теплее обычного. Мы привыкли к тому, что сентябрь и октябрь теплые. Особенно в прошлом году они были чрезмерно теплыми. В этом году первая пятидневка сентября была ниже нормы — на 3-5 градусов. Затем немного подтянулась к норме и была даже на 1-1,5 градуса выше», — объяснила Краснова.

По словам эксперта, аномальными можно назвать предыдущие осени, которые были теплыми, а нынешние температуры — близки к норме.

Краснова объяснила, что достаточно теплая погода сейчас стоит до Урала, а Западная Сибирь находится в холодной воздушной массе.

По прогнозам синоптиков, ждать тепла не стоит, а предстоящие ночи будут еще холоднее — температура может опуститься до 0°С. Надежда на тепло есть, так как иногда бабье лето приходит в октябре:

«Бабьего лета во второй декаде сентября не ожидается. Но периоды теплой сухой погоды могут случиться и в октябре. Его синоптики назвали поздним бабьим летом. В прошлом году октябрь так же был теплым».
  • Ранее красноярцы сообщали о холоде в домах. В администрации Красноярска накануне анонсировали начало отопительного сезона. Мэр Владислав Логинов заявил, что отопление дадут на этой неделе, однако точную дату назовут позднее.
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