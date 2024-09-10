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Posted 10 сентября, 09:30

Published 10 сентября, 09:30

Modified 10 сентября, 09:30

Updated 10 сентября, 09:30

В Красноярском крае начался подъем заболеваемости ОРВИ

В Красноярском крае начался подъем заболеваемости ОРВИ

10 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Красноярском крае зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, на прошлой неделе в Красноярском крае заболели 7 873 человека, из них 3 068 — дети. Для сравнения: неделей ранее в крае было зафиксировано 5,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сезонный подъем заболеваемости связан с выходом детей с летних каникул и циркуляцией респираторных вирусов.

При этом в ведомстве говорят, что уровень заболеваемости ОРВИ в крае, пока не превышает эпидемический порог.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#ОРВИ
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