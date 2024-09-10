В Красноярском крае начался подъем заболеваемости ОРВИ

Posted 10 сентября, 09:30
Published 10 сентября, 09:30
Modified 10 сентября, 09:30
Updated 10 сентября, 09:30
По информации ведомства, на прошлой неделе в Красноярском крае заболели 7 873 человека, из них 3 068 — дети. Для сравнения: неделей ранее в крае было зафиксировано 5,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
В Роспотребнадзоре сообщили, что сезонный подъем заболеваемости связан с выходом детей с летних каникул и циркуляцией респираторных вирусов.
При этом в ведомстве говорят, что уровень заболеваемости ОРВИ в крае, пока не превышает эпидемический порог.