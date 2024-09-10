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Posted 10 сентября, 11:14

Published 10 сентября, 11:14

Modified 10 сентября, 11:49

Updated 10 сентября, 11:49

Учителя Красноярского края жалуются на работу системы КИАСУО

В школах Красноярска засбоил «электронный журнал» — учителя не понимают, как работать

10 сентября 2024, 11:14
Фото: 1MI

Учителя Красноярского края жалуются на работу системы КИАСУО

Новая краевая информационно-аналитическая система управления образованием, она же КИАСУО, начала сильно сбоить. Учителя пожаловались «Проспекту Мира», что не могут оформить электронные дневники и даже составить расписание, а родители не могут получить доступ к журналу.

ГИС КИАСУО ввели в Красноярском крае в сентябре 2023 года, он заменил более-менее работавший и устраивавший родителей «ЭлЖур». Тогда в департаменте образования заявили, что «ЭлЖур» отключили, потому что он не получил статус государственной информационной системы. По закону, хранить персональные данные детей можно только в госсистемах.

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В то же время школы массово перевели на отечественный мессенджер «Сферум» от «Цифрового образования» — совместной компании корпорации VK и «Ростелекома». Тогда родители и учителя были возмущены, что им придется перейти с привычных им платформ на другую.

В управлении образования заявляли, что новое приложение «позволяет проводить групповые конференции, используя любое доступное устройство, организовывать чаты для учебы и общения, а также сообщества школ в формате закрытых групп». Однако в точности такой же функционал имеет мессенджер VK.

Переход на новую платформу прошел не без проблем, родители жаловались на сложность регистрации и в принципе необходимость держать отдельное приложение для родительского чата.

Однако сейчас родители и педагоги начали массово жаловаться на КИАСУО. По их словам, система сильно тормозит и регулярно сбоит вплоть до полного отключения. Такая же ситуация произошла сегодня, 9 сентября. Уже на второй неделе учебного года КИАСУО начала настолько плохо работать, что ее решили отключить для технического обслуживания. Сервис был недоступен до 12 часов 10 сентября.

Фото: prmira.ru
«Родители школьников, сами ученики края не могут пользоваться электронным журналом и дневником КИАСУО, регистрация через семь кругов ада, обязательно через Госуслуги с созданием для ребенка профиля, — рассказал „Проспекту Мира“ один из педагогов. — Сама КИАСУО висит, и школа не может сделать учебные планы, оформить электронные дневники и расписание детям».

Жалобы от учителей на работу системы поступают десятками. Как удалось выяснить «ПМ», на связи с разгневанными педагогами находится некий консультант отдела цифровой трансформации минобра края. Однако, по словам учителей, каких-либо результатов общение с этим консультантом не приносит.

«Специалист министерства образования сообщает, что жаловаться губернатору бессмысленно, что это только усугубит ситуацию. Родители учеников „съедают“ классных руководителей. Почему из работающего старого электронного дневника всех в прошлом году заставили перейти на эту неработающую КИАСУО? Прошлый год она работала худо-бедно, сейчас же уже неделю невозможно пользоваться», — рассказал нам собеседник.

В управлении образования Красноярска «ПМ» ответили, что если у пользователей есть технические замечания к работе КИАСУО, то им нужно обращаться в службу технической поддержки. Однако неясно, как это решит проблему — ведь консультант по цифровой трансформации отвечает учителям, что технических специалистов не хватает:

«Все в курсе масштаба бедствия и жалоба Губернатору (стилистика сохранена — ПМ), скорее всего, никак не ускорит восстановление системы, а только усугубит и без того накаленную обстановку. Нехватка квалифицированных IT-специалистов сказывается и на нас. Напоминаю о вакансии системного администратора в министерстве образования, нам без него совсем плохо…»

Однако учителя отвечают, что за недостижение установленных показателей вину возлагают на школу, а не на сбоящую систему. Педагоги отмечают, что в большинстве школ вообще нет системных администраторов, но при отчетности «наверх» это учитываться не будет:

«Ибо козел отпущения всегда один — школа. Не доработала, не донесла, не известила и прочее», — пишут педагоги.

«Проспект Мира» направил запрос в министерство образования Красноярского края с просьбой разъяснить ситуацию и объяснить, почему уже больше года школы вынуждены пользоваться несовершенной системой ГИС КИАСУО.

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#Общество#Красноярск#Учителя#Электронный журнал
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