В школах Красноярска засбоил «электронный журнал» — учителя не понимают, как работать

Однако сейчас родители и педагоги начали массово жаловаться на КИАСУО. По их словам, система сильно тормозит и регулярно сбоит вплоть до полного отключения. Такая же ситуация произошла сегодня, 9 сентября. Уже на второй неделе учебного года КИАСУО начала настолько плохо работать, что ее решили отключить для технического обслуживания. Сервис был недоступен до 12 часов 10 сентября.