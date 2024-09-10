В школах Красноярска засбоил «электронный журнал» — учителя не понимают, как работать

Posted 10 сентября, 11:14
Published 10 сентября, 11:14
Modified 10 сентября, 11:49
Updated 10 сентября, 11:49
ГИС КИАСУО ввели в Красноярском крае в сентябре 2023 года, он заменил более-менее работавший и устраивавший родителей «ЭлЖур». Тогда в департаменте образования заявили, что «ЭлЖур» отключили, потому что он не получил статус государственной информационной системы. По закону, хранить персональные данные детей можно только в госсистемах.
В то же время школы массово перевели на отечественный мессенджер «Сферум» от «Цифрового образования» — совместной компании корпорации VK и «Ростелекома». Тогда родители и учителя были возмущены, что им придется перейти с привычных им платформ на другую.
В управлении образования заявляли, что новое приложение «позволяет проводить групповые конференции, используя любое доступное устройство, организовывать чаты для учебы и общения, а также сообщества школ в формате закрытых групп». Однако в точности такой же функционал имеет мессенджер VK.
Переход на новую платформу прошел не без проблем, родители жаловались на сложность регистрации и в принципе необходимость держать отдельное приложение для родительского чата.
Однако сейчас родители и педагоги начали массово жаловаться на КИАСУО. По их словам, система сильно тормозит и регулярно сбоит вплоть до полного отключения. Такая же ситуация произошла сегодня, 9 сентября. Уже на второй неделе учебного года КИАСУО начала настолько плохо работать, что ее решили отключить для технического обслуживания. Сервис был недоступен до 12 часов 10 сентября.
«Родители школьников, сами ученики края не могут пользоваться электронным журналом и дневником КИАСУО, регистрация через семь кругов ада, обязательно через Госуслуги с созданием для ребенка профиля, — рассказал „Проспекту Мира“ один из педагогов. — Сама КИАСУО висит, и школа не может сделать учебные планы, оформить электронные дневники и расписание детям».
Жалобы от учителей на работу системы поступают десятками. Как удалось выяснить «ПМ», на связи с разгневанными педагогами находится некий консультант отдела цифровой трансформации минобра края. Однако, по словам учителей, каких-либо результатов общение с этим консультантом не приносит.
«Специалист министерства образования сообщает, что жаловаться губернатору бессмысленно, что это только усугубит ситуацию. Родители учеников „съедают“ классных руководителей. Почему из работающего старого электронного дневника всех в прошлом году заставили перейти на эту неработающую КИАСУО? Прошлый год она работала худо-бедно, сейчас же уже неделю невозможно пользоваться», — рассказал нам собеседник.
В управлении образования Красноярска «ПМ» ответили, что если у пользователей есть технические замечания к работе КИАСУО, то им нужно обращаться в службу технической поддержки. Однако неясно, как это решит проблему — ведь консультант по цифровой трансформации отвечает учителям, что технических специалистов не хватает:
«Все в курсе масштаба бедствия и жалоба Губернатору (стилистика сохранена — ПМ), скорее всего, никак не ускорит восстановление системы, а только усугубит и без того накаленную обстановку. Нехватка квалифицированных IT-специалистов сказывается и на нас. Напоминаю о вакансии системного администратора в министерстве образования, нам без него совсем плохо…»
Однако учителя отвечают, что за недостижение установленных показателей вину возлагают на школу, а не на сбоящую систему. Педагоги отмечают, что в большинстве школ вообще нет системных администраторов, но при отчетности «наверх» это учитываться не будет:
«Ибо козел отпущения всегда один — школа. Не доработала, не донесла, не известила и прочее», — пишут педагоги.
«Проспект Мира» направил запрос в министерство образования Красноярского края с просьбой разъяснить ситуацию и объяснить, почему уже больше года школы вынуждены пользоваться несовершенной системой ГИС КИАСУО.