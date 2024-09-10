В соцсетях началась травля порноактрисы из Красноярска

Посты об этом появились в паблике микрорайона и других каналах. В одном из них указано, что видео нашли «жители района на одном из популярных ресурсов для взрослых», и описали сюжет: «учительница начальных классов местной школы» знакомится с мужчиной на улице, потом они идут в квартиру и, видимо, занимаются сексом.