В соцсетях началась травля порноактрисы из Красноярска

Posted 10 сентября, 09:56
Published 10 сентября, 09:56
Modified 10 сентября, 12:39
Updated 10 сентября, 12:39
Посты об этом появились в паблике микрорайона и других каналах. В одном из них указано, что видео нашли «жители района на одном из популярных ресурсов для взрослых», и описали сюжет: «учительница начальных классов местной школы» знакомится с мужчиной на улице, потом они идут в квартиру и, видимо, занимаются сексом.
В паблике решили показать лицо девушки, опубликовали фото и написали: «Надеемся, что друзья, родители или коллеги по работе узнают „молодую учительницу“».
Позднее в соцсетях и СМИ решили раскрыть личность девушки, ее имя, возраст, образование и профессию. «ПМ» не будет пересказывать это.
В паблике микрорайона утверждают, что некоторые жители написали заявление в полицию и попросили привлечь героев видео к ответственности. В полиции «Проспекту Мира» заявили, что у них нет информации по этой ситуации.
Журналисты Sibnovosti.ru нашли страницу девушки в соцсетях, написали и ее «друзьям», а еще отправили запросы в учреждения, где училась и занималась жительница. Она в итоге удалила свою страницу.
Пользователи в соцсетях обсуждают эту историю. Кто-то писал о нарушении закона, запрещающем съемку порнографии, и добавил, что ему неприятно видеть свой район в таких роликах.
Другие пишут, что фильм нашли люди, которые сами искали эротику в интернете и при этом решили пожаловаться на актрису. Некоторые комментаторы сочли неуместным публикацию личной информации девушки и спросили с возмущением, почему «стыдят» только девушку, а не мужчину с видео. Люди назвали это травлей девушки.