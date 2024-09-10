В центре Красноярска закрылся Subway

Posted 10 сентября, 01:28
Published 10 сентября, 01:28
Modified 10 сентября, 01:28
Updated 10 сентября, 01:28
Речь идет о Subway, который был расположен на проспекте Мира, 85. Согласно информации на онлайн-картах, заведение больше не работает.
Как пишет Ngs24 со ссылкой на представителей сети, кафе действительно закрылось. Решение о прекращении работы принял владелец франшизы.
На данный момент из помещения вывезли всю мебель и технику. На входной двери висит табличка, на которой написано, что ресторан закрыт.
Таким образом, в Красноярске остался только один ресторан быстрого питания — Subway на Бограда, 134.