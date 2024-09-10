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Posted 10 сентября, 01:28

Published 10 сентября, 01:28

Modified 10 сентября, 01:28

Updated 10 сентября, 01:28

В центре Красноярска закрылся Subway

В центре Красноярска закрылся Subway

10 сентября 2024, 01:28
Фото: Яндекс. Карты
В центре Красноярска закрылся ресторан быстрого питания Subway. Теперь в городе работает только одно заведение этой сети.

Речь идет о Subway, который был расположен на проспекте Мира, 85. Согласно информации на онлайн-картах, заведение больше не работает.

Как пишет Ngs24 со ссылкой на представителей сети, кафе действительно закрылось. Решение о прекращении работы принял владелец франшизы.

На данный момент из помещения вывезли всю мебель и технику. На входной двери висит табличка, на которой написано, что ресторан закрыт.

Таким образом, в Красноярске остался только один ресторан быстрого питания — Subway на Бограда, 134.

  • До этого мы рассказывали, что открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Кафе
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