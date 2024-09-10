Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах

Губернатор Михаил Котюков сообщил, что больше всего получает обращений о подготовке к отопительному сезону от жителей Красноярска, Назарово, Ачинска, Лесосибирска, Емельяновского и Мотыгинского районов. По этому поводу в правительстве собрали совещание.