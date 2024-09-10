Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах

Posted 10 сентября 2024, 07:02
Published 10 сентября 2024, 07:02
Modified 10 сентября 2024, 07:04
Updated 10 сентября 2024, 07:04
Губернатор Михаил Котюков сообщил, что больше всего получает обращений о подготовке к отопительному сезону от жителей Красноярска, Назарово, Ачинска, Лесосибирска, Емельяновского и Мотыгинского районов. По этому поводу в правительстве собрали совещание.
«Собрал сегодня руководителей этих территорий, чтобы оперативно доложили о ситуации. Разобрали самые проблемные вопросы — когда дадут тепло и горячую воду там, где ремонт сетей затянулся».
Котюков заявил, что на этой неделе «во многих территориях начнется подача тепла в социальные объекты и жилые дома».