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Posted 10 сентября, 07:02

Published 10 сентября, 07:02

Modified 10 сентября, 07:04

Updated 10 сентября, 07:04

Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах

Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах

10 сентября 2024, 07:02
Фото: 1MI
В Красноярском крае жители массово просят включить отопление, однако подготовка к отопительному сезону еще не закончилась.

Губернатор Михаил Котюков сообщил, что больше всего получает обращений о подготовке к отопительному сезону от жителей Красноярска, Назарово, Ачинска, Лесосибирска, Емельяновского и Мотыгинского районов. По этому поводу в правительстве собрали совещание.

«Собрал сегодня руководителей этих территорий, чтобы оперативно доложили о ситуации. Разобрали самые проблемные вопросы — когда дадут тепло и горячую воду там, где ремонт сетей затянулся».

Котюков заявил, что на этой неделе «во многих территориях начнется подача тепла в социальные объекты и жилые дома».

  • Ранее в администрации Красноярска анонсировали начало отопительного сезона. Мэр Владислав Логинов заявил, что отопление дадут на этой неделе, однако точную дату назовут позднее.
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