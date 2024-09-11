Асфальтобетонный завод обвинил мэрию Красноярска в лоббизме и срыве дорожного ремонта

«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу АО «АБЗ». Там заявили, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников. В компании отметили, что в городе срываются сроки дорожного ремонта, в том числе из-за дефицита асфальта, хотя сам завод якобы способен полностью закрыть потребность.