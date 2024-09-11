Асфальтобетонный завод обвинил мэрию Красноярска в лоббизме и срыве дорожного ремонта

Posted 11 сентября, 09:28
Published 11 сентября, 09:28
Modified 11 сентября, 10:12
Updated 11 сентября, 10:12
Ранее депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков обвинил городскую администрацию в простаивании асфальтобетонного завода и срыве дорожного ремонта. Он обратился к силовикам и заявил, что чиновники «препятствуют законной деятельности» предприятия в интересах «определенного круга частных лиц».
Мэрия отрицала эти обвинения, утверждая, что, согласно уставу компании, они не могут влиять на завод и его работу. А само предприятие, согласно отчетам, демонстрирует «положительные результаты» и «перспективные планы развития».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в пресс-службу АО «АБЗ». Там заявили, что мэрия якобы действительно препятствует их деятельности из-за лоббизма со стороны чиновников. В компании отметили, что в городе срываются сроки дорожного ремонта, в том числе из-за дефицита асфальта, хотя сам завод якобы способен полностью закрыть потребность.
«К сожалению, стремление ряда городских чиновников действовать вопреки интересам муниципального предприятия и желания некоторых представителей крупного бизнеса получить сверхприбыль оказалось выше интересов простых горожан».
В компании, ссылаясь на подрядчиков ремонта дорог, сообщают, что «по негласному распоряжению заказчиков ремонта дорог, подрядчикам строго не рекомендовали закупать» у муниципального завода асфальт, «несмотря на его конкурентоспособную стоимость».
«Складывается впечатление, что наше предприятие намеренно пытаются подвести к банкротству, при этом, по нашему мнению, используется административный ресурс».
Кроме того, компания судится с «Муниципальной управляющей компанией Красноярска» (МУК). Завод выиграл торги по приобретению надвижимость на улице Технологической, однако МУК не передает в собственность завода эту недвижимость, которая приобреталась для производственных целей.
«МУК „Красноярская“ злоупотребляет своими полномочиями в интересах третьих лиц и отказывается передавать нежилые помещения в собственность, АО „АБЗ“ вынуждено было приостановить доплату за объект по третьему договору купли-продажи, но от своих намерений в части приобретения данного имущества не отказывается».
Отметим, на тендер также заявлялась строительная фирма «Сибиряк», однако проиграла, что вызвало недовольство со стороной владельца Владимира Егорова, который якобы заявлял о договорённостях «с Логиновым» по этому тендеру.
Согласно данным «Спарка», в 2023 году завод получил доход 548,5 млн рублей с прибылью 2,7 млн. Годом ранее доход был выше — 638,7 млн рублей, прибыль — 4,1 млн. С 2019 по 2021 год доход предприятия не превышал 120 млн рублей, а убыток составлял от 14,3 млн до 18,3 млн.
Сейчас в арбитражном суде рассматривается иск о банкротстве АБЗ. Компания задолжала 21,7 млн рублей кредитору — ООО «Красноярское карьероуправление». Другая компания, ООО «Вторэнергоресурс», требует с АБЗ 6,9 млн рублей.