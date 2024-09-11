Что делать, когда мошенники на вас заочно оформили кредит. Инструкция

Posted 11 сентября, 08:02
Published 11 сентября, 08:02
Modified 11 сентября, 08:06
Updated 11 сентября, 08:06
Издание «Новые известия» узнали, как защититься от таких нападок.
По данным Банка России, только за первые три месяца этого года банки отразили почти 13,9 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Ежедневно на банковские счета россиян совершается свыше 154 тысяч преступных посягательств. И многие из них оказываются успешными.
В I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей. В ЦБ подсчитали, что главными жертвами кибератак в последнее время становятся физлица: за три месяца с их карт посредством 237 тысяч операций злоумышленники украли более 1,9 млрд рублей.
На дистанционном банковском обслуживании обманутые клиенты банков за первый квартал потеряли почти миллиард рублей, через СБП — свыше 1,1 млрд, через электронные кошельки — более 39 млн, без открытия счета — еще 5,9 млн.
По статистике ЦБ, на первом месте — методы социальной инженерии — личное общение с потенциальными жертвами. У своих собеседников под разными предлогами телефонные аферисты в разговорах или в переписке выманивают персональные данные, чтобы добраться до их кошельков.
Далее следуют фишинговые атаки и рассылка вирусов: жулики засылают жертвам в мессенджерах и соцсетях программы-шпионы, а также ссылки на сторонние сайты, при помощи которых взламывают аккаунты на «Госуслугах» и вскрывают защиту в банковских онлайн-приложениях. Новые способы совершения преступлений появляются каждый день.
По данным МВД, все данные о действующих или закрытых кредитах хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ). И сегодня узнать о наличии кредитов, взятых на его имя, может любой гражданин. Для этого существует механизм запроса кредитной истории. Сделать это можно через «Госуслуги». Ответ приходит почти сразу. Подробная инструкция по получению сведений есть на портале.
Если из БКИ пришел ответ, что на вас «висит» кредит, которого вы не брали, медлить нельзя: следует немедленно обращаться в МВД.
«Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов выйти на след мошенников», — пояснили в МВД.
Подать заявление о преступлении можно лично в любом отделении полиции. В нем нужно указать, какой кредит и когда на вас оформили, какая задолженность по нему числится, а также предоставить доказательства о том, что вы к оформлению этого кредита непричастны.
После подачи заявления в МВД нужно взять копию талона-уведомления и обратиться с ним в банк или МФО, где, по данным БКИ, за вами числится долг. После вашего обращения банкиры будут обязаны провести внутреннюю служебную проверку и выяснить обстоятельства оформления займа. Если выяснится, что кредит получили мошенники, банк имеет право сразу аннулировать кредитный договор. Если этого не произошло, клиенту можно обжаловать действия сотрудников кредитной организации в ЦБ либо готовиться к суду.
Для обращения в суд потребуется собрать пакет документов, в который войдут: