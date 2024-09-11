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Posted 11 сентября, 18:55

Published 11 сентября, 18:55

Modified 11 сентября, 18:55

Updated 11 сентября, 18:55

Интеграция: Росбанк войдет в состав Т-Банка в качестве филиала

Интеграция: Росбанк войдет в состав Т-Банка в качестве филиала

11 сентября 2024, 18:55
Фото: 1MI
Росбанк станет филиалом Т-Банка согласно предложению менеджмента компаний. Данная инициатива уже получила поддержку акционера банков — «Интерроса».

Быстрая и бесшовная интеграция двух крупных банков приведет к возникновению структуры, которая пополнит пятерку банков, лидирующих по объему средств населения. Об этом информирует rosbalt.

Эффективность объединения предполагается обеспечить за счет использования единых платформенных ИТ-решений, которые помогут избежать дублирования функций, не потребуют дополнительных затрат и могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Для осуществления процесса интеграции набрали сильную команду, способную минимизировать риски.

Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента запланировано сохранение сопровождения в офлайн-формате. Обслуживание остальных клиентов будет переведено в онлайн. Переход пройдет с комфортом за счет увеличения сети банкоматов Т-Банка — до 10 тысяч.

Сотрудники Росбанка перейдут на работу в Т-Банк. В настоящее время в Росбанке около девяти тысяч работников, тогда как штат Т-Банка составляет более 90 тысяч.

Глава Т-Банка Станислав Близнюк заверил, что качество обслуживания клиентов в объединенном банке сохранится на достойном уровне.

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