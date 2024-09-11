Красноярская пенсионерка могла погибнуть из-за врачебной ошибки. Хирург все отрицает

Однако, говорит Ольга, в медучреждении женщине сказали, что ее желчный пузырь перестал работать и его нужно удалить. Дочь пенсионерки отметила, что у Людмилы была желчекаменная болезнь и раз в два года она ложилась в стационар на обследование, но никаких жалоб у нее не было.