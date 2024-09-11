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Posted 11 сентября, 12:02

Published 11 сентября, 12:02

Modified 12 сентября, 07:06

Updated 12 сентября, 07:06

Красноярская пенсионерка могла погибнуть из-за врачебной ошибки. Хирург все отрицает

Красноярская пенсионерка могла погибнуть из-за врачебной ошибки. Хирург все отрицает

11 сентября 2024, 12:02
Фото: Яндекс. Карты
В Красноярске 76-летняя пенсионерка умерла после операции по удалению желчного пузыря. Хирурга обвиняют во врачебной ошибке, однако свою вину он не признает.

Дочь погибшей Ольга рассказала ТВК, что ее мама — Людмила — умерла в прошлом году. По словам женщины, все началось с того, что в июле 2023 года пенсионерка пошла на прием в поликлинику №1. 76-летняя Людмила обратилась к терапевту из-за варикоза и хотела встать на очередь.

Однако, говорит Ольга, в медучреждении женщине сказали, что ее желчный пузырь перестал работать и его нужно удалить. Дочь пенсионерки отметила, что у Людмилы была желчекаменная болезнь и раз в два года она ложилась в стационар на обследование, но никаких жалоб у нее не было.

21 июля в межрайонной клинической больнице №4 красноярке удалили желчный пузырь. Ольга говорит, что во время операции врач сделал три надреза в брюшной полости и оперировал при помощи камеры.

22 июля Людмила сказала, что чувствует себя нормально, ни на что не жаловалась. 23 июля Ольге позвонил завотделением хирургии и якобы сообщил, что пенсионерке требуется еще одна операция из-за того, что у нее не отходит желчь.

«24 июля мне перезвонил заведующий и сказал, что мама в тяжелом состоянии — во время операции задели правую долю печени, повредили воротную вену. Случился инфаркт печени. Сообщили, что срочно нужно что-то предпринимать, возможно, переводить в краевую больницу», — говорит дочь женщины.

Однако пенсионерка осталась в больнице — она находилась в медикаментозной коме. 26 июля врач краевой больницы провел третью операцию.

После хирургического вмешательства женщина около недели была подключена к ИВЛ, она не могла разговаривать, но была в сознании и слышала родственников.

Днем 1 августа красноярку отключили от аппарата ИВЛ и провели трахеотомию, а вечером в тот же день она скончалась.

Адвокат Ольги заявил, что во время первой операции врач якобы перерезал желчный проток и не заметил этого, ошибку нашел заведующий врач и попытался исправить ее.

По словам адвоката, экспертиза показала, что левую долю печени хирург смог спасти, а вот правую — нет.

Также якобы выяснилось, что заведующий врач, случайно повредив правую воротную вену, вовремя заметил это и зашил сосуд. Однако печень это не спасло — у пенсионерки произошел инфаркт правой доли органа.

Дочь погибшей утверждает, что лечащий врач на суде заявил, что у Людмилы были анатомические особенности желчного пузыря, о которых он не знал. Свою вину он не признает.

Сообщается, что 5 августа Кировский районный суд обязал больницу №4 выплатить пяти детям погибшей по 1 миллиону рублей. Ольга отмечает, что больница требует отменить решение или уменьшить размер компенсации.

«Проспекту Мира» в межрайонной клинической больнице №4 заявили, что «никто ничего сейчас комментировать не будет».

«Возможно, и потом мы тоже не будем давать комментариев. До свидания».

В краевом следкоме корреспонденту «ПМ» подтвердили, что экспертиза действительно показала, что врач совершил ошибку.

На данный момент уголовное дело в отношении врача с обвинительным заключением рассматривают в Кировском районном суде.

Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК РФ). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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