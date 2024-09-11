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Posted 11 сентября, 08:21

Published 11 сентября, 08:21

Modified 12 сентября, 06:49

Updated 12 сентября, 06:49

Красноярский врач рассказала, кому можно и нельзя ставить прививку от гриппа

Красноярский врач рассказала, кому можно и нельзя ставить прививку от гриппа

11 сентября 2024, 08:21
Фото: 1MI
В Красноярском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Красноярский врач объяснила, кому из граждан можно и нельзя вакцинироваться.

Главврач краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Сергеева в интервью «КП-Красноярск» отметила, что поставить прививку от гриппа лучше всего в начале осени.

Дело в том, что антитела формируются после двух-трех недель, а рост заболеваемости ожидается уже в ноябре–декабре.

По словам Сергеевой, в первую очередь вакцинироваться должны беременные, люди старше 60 лет, сотрудники медучреждений, магазинов, вахтовики и граждане с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, злокачественные образования, болезни сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем).

Однако есть граждане, которым прививку ставить нельзя. К таким относятся люди с аллергией на куриный белок или на саму прививку.

Также врачи не рекомендуют прививаться в том случае, если человек простужен, у него повышен сахар или высокое давление. Вакцинироваться можно через несколько недель после того, как самочувствие улучшится.

Ирина Сергеева подчеркивает, что вакцина против гриппа защитит организм от тяжелых осложнений и летального исхода. Поставить прививку можно бесплатно в поликлинике.

В начале сентября в Красноярский доставили 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных. Еще в регион прибыли 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых.

По данным Роспотребнадзора, в текущем сезоне в Красноярском крае планируют привить около 60% жителей региона.

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