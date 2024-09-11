Красноярцам рассказали, как правильно организовать распорядок дня школьника

Posted 11 сентября, 01:49
Published 11 сентября, 01:49
Modified 11 сентября, 01:49
Updated 11 сентября, 01:49
В первую очередь необходимо, чтобы прием пищи у ребенка был 5-6 раз в день (завтрак, обед, ужин и два-три перекуса) и рядом с ним всегда должна быть бутылка питьевой воды.
Эксперты подчеркивают, что школьник должен ложиться спать не позднее 22:00. При этом засыпать и просыпаться он должен в одно и то же время, чтобы не сбить режим.
Чтобы избежать переутомления, ребенок должен делать перерывы во время занятий и гулять на улице каждый день.
Также в Роспотребнадзоре советуют не нагружать ребенка дополнительными секциями и кружками.