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Posted 11 сентября, 01:49

Published 11 сентября, 01:49

Modified 11 сентября, 01:49

Updated 11 сентября, 01:49

Красноярцам рассказали, как правильно организовать распорядок дня школьника

Красноярцам рассказали, как правильно организовать распорядок дня школьника

11 сентября 2024, 01:49
Фото: Нейросеть
Специалисты краевого Роспотребнадзора дали красноярцам советы, которые помогут правильно организовать распорядок дня школьника и увеличить его работоспособность.

В первую очередь необходимо, чтобы прием пищи у ребенка был 5-6 раз в день (завтрак, обед, ужин и два-три перекуса) и рядом с ним всегда должна быть бутылка питьевой воды.

Эксперты подчеркивают, что школьник должен ложиться спать не позднее 22:00. При этом засыпать и просыпаться он должен в одно и то же время, чтобы не сбить режим.

Чтобы избежать переутомления, ребенок должен делать перерывы во время занятий и гулять на улице каждый день.

Также в Роспотребнадзоре советуют не нагружать ребенка дополнительными секциями и кружками.

  • Тут мы подробно рассказали, когда стартуют школьные каникулы в этом учебном году и сколько будут отдыхать ученики.
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