Освободившегося из колонии лидера «Курагинской ОПГ» осудили за новое убийство

Posted 11 сентября 2024, 11:26
Published 11 сентября 2024, 11:26
Modified 12 сентября 2024, 07:06
Updated 12 сентября 2024, 07:06
По версии следствия, между пьяным Ащеуловым и жертвой произошел конфликт. В итоге он выстрелил 50-летнему мужчине в голову из гладкоствольного двуствольного ружья. Пострадавший скончался на месте.
На допросе задержанный дал признательные показания и заявил, что не помнит причин конфликта — говорит только, что убитый ему нахамил. Уточняется, что они не были знакомы. Следователи выяснили, что ружье хранилось незаконно — подозреваемый заявил, что двустволку ему подарили.
Задержал Ащеулова экипаж ДПС в Манском районе — тот был за рулем «Ауди» и остановился только после того, как полицейские открыли стрельбу.
Корреспонденту «ПМ» в СК сообщали, что у убитого остались четверо несовершеннолетних детей.
«Это были не его родные дети, однако потерпевший проживал с их матерью и полностью ей помогал в их воспитании», — уточнили в СК.
По информации из картотеки дел Курагинского районного суда, в 2019 году Андрея Ащеулова осудили на 18 лет и 2 месяца колонии особого режима. Он был признан виновным в четырёх вымогательствах группой лиц с применением насилия, разбое с причинением тяжкого вреда, угоне с применением насилия, опасного для здоровья, незаконных изготовлении и приобретении оружия, а также в кражах и грабеже. Причины его освобождения из колонии официально не комментировались.
29 августа Абаканский гарнизонный военный суд приговорил Ащеулова к 8 годам колонии строгого режима.