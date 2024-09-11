Освободившегося из колонии лидера «Курагинской ОПГ» осудили за новое убийство

По информации из картотеки дел Курагинского районного суда, в 2019 году Андрея Ащеулова осудили на 18 лет и 2 месяца колонии особого режима. Он был признан виновным в четырёх вымогательствах группой лиц с применением насилия, разбое с причинением тяжкого вреда, угоне с применением насилия, опасного для здоровья, незаконных изготовлении и приобретении оружия, а также в кражах и грабеже. Причины его освобождения из колонии официально не комментировались.