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Posted 11 сентября, 08:06

Published 11 сентября, 08:06

Modified 14 сентября, 03:43

Updated 14 сентября, 03:43

Скорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому

Скорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому

11 сентября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Жительница Курагинского района обвинила скорую в нежелании ехать к ее пострадавшему 9-летнему сыну. Впоследствии у мальчика обнаружили разрывы органов, ему потребовалась срочная операция и госпитализация в Красноярск.

Жительница Артемовска Татьяна Панченко в беседе со «Взгляд Инфо» рассказала, что 7 сентября ее сын упал с велосипеда и ударился животом о руль.

Как утверждает женщина, она позвонила в курагинскую скорую, однако там якобы спросили о симптомах, посоветовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.

На следующий день родители мальчика снова вызвали скорую помощь — ребенка госпитализировали в Курагинскую районную больницу.

По словам матери, у 9-летнего мальчика обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.

Сообщается, что все обошлось и на данный момент мальчик находится под наблюдением врачей.

«Проспект Мира» обратился в краевой минздрав. Там отметили, что не в курсе ситуации и обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

В прокуратуре корреспонденту «ПМ» сообщили, что жалоб от родителей мальчика не поступало, однако ведомство начало проверку. В следкоме отметили, что сейчас выясняет подробности случившегося.

«Проспект Мира» попытался связаться с Курагинской районной больницей, однако оперативно это сделать не удалось.

Следователи организовали доследственную проверку.

Обновление: В минздраве прокомментировали инцидент

«Ребенок находится под наблюдением краевых специалистов, он прооперирован, получает все необходимое лечение. В Курагинскую районную больницу направлен запрос. будет проведена проверка по фактам, изложенным в публикации».
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