Скорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому

Posted 11 сентября, 08:06
Published 11 сентября, 08:06
Modified 14 сентября, 03:43
Updated 14 сентября, 03:43
Жительница Артемовска Татьяна Панченко в беседе со «Взгляд Инфо» рассказала, что 7 сентября ее сын упал с велосипеда и ударился животом о руль.
Как утверждает женщина, она позвонила в курагинскую скорую, однако там якобы спросили о симптомах, посоветовали дать обезболивающее и на вызов не приехали.
На следующий день родители мальчика снова вызвали скорую помощь — ребенка госпитализировали в Курагинскую районную больницу.
По словам матери, у 9-летнего мальчика обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.
Сообщается, что все обошлось и на данный момент мальчик находится под наблюдением врачей.
«Проспект Мира» обратился в краевой минздрав. Там отметили, что не в курсе ситуации и обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
В прокуратуре корреспонденту «ПМ» сообщили, что жалоб от родителей мальчика не поступало, однако ведомство начало проверку. В следкоме отметили, что сейчас выясняет подробности случившегося.
«Проспект Мира» попытался связаться с Курагинской районной больницей, однако оперативно это сделать не удалось.
Следователи организовали доследственную проверку.
Обновление: В минздраве прокомментировали инцидент
«Ребенок находится под наблюдением краевых специалистов, он прооперирован, получает все необходимое лечение. В Курагинскую районную больницу направлен запрос. будет проведена проверка по фактам, изложенным в публикации».