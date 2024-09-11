Скорую обвинили в отказе ехать к мальчику с разрывом органов — позже его ввели в кому

По словам матери, у 9-летнего мальчика обнаружили внутренние разрывы и серьезную потерю крови. Хирург сказал, что ребенку требуется срочная операция. В итоге его ввели в искусственную кому и бортом санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу.