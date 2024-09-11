Убившего внучку и правнучку красноярского пенсионера признали невменяемым

Posted 11 сентября 2024, 03:04
Published 11 сентября 2024, 03:04
Modified 16 октября 2024, 11:53
Updated 16 октября 2024, 11:53
Все произошло 7 июня в квартире дома на улице Щорса. По версии следователей, днем пенсионер поссорился со своей 29-летней внучкой. Он требовал отдать документы на дачный участок, девушка говорила, что у нее их нет.
После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).
11 сентября в Следкоме сообщили, что результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что мужчина болен хроническим психическим заболеванием.
Таким образом, в момент преступления он мог не осознавать и не отдавать оценку своим действиям, а также ими не руководить.
«Проспекту Мира» в СК рассказали, что изначально на допросах пенсионер раскаивался и признавал свою вину.
75-летнего красноярца планируют поместить в медицинское учреждение закрытого типа.