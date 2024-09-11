prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2024, 03:04

Published 11 сентября 2024, 03:04

Modified 16 октября 2024, 11:53

Updated 16 октября 2024, 11:53

Убившего внучку и правнучку красноярского пенсионера признали невменяемым

11 сентября 2024, 03:04
Сюжет
Убийство внучки и правнучки
Красноярского пенсионера, обвиняемого в убийстве внучки и правнучки, признали невменяемым. У него нашли хроническое психическое заболевание.

Все произошло 7 июня в квартире дома на улице Щорса. По версии следователей, днем пенсионер поссорился со своей 29-летней внучкой. Он требовал отдать документы на дачный участок, девушка говорила, что у нее их нет.

После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).

11 сентября в Следкоме сообщили, что результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что мужчина болен хроническим психическим заболеванием.

Таким образом, в момент преступления он мог не осознавать и не отдавать оценку своим действиям, а также ими не руководить.

«Проспекту Мира» в СК рассказали, что изначально на допросах пенсионер раскаивался и признавал свою вину.

75-летнего красноярца планируют поместить в медицинское учреждение закрытого типа.

Читайте также:
Журналисты показали дачу, из-за которой красноярец мог убить внучку и правнучкуСК рассказал, что делал пенсионер после убийства внучки и правнучки в Красноярске«В детстве убили мать»: знакомые рассказали о жизни зарезанной своим дедом красноярки
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Убийство#СК#Уголовное дело#Убийство внучки и правнучки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика