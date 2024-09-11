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Posted 11 сентября, 03:04

Published 11 сентября, 03:04

Modified 11 сентября, 03:05

Updated 11 сентября, 03:05

Убившего внучку и правнучку красноярского пенсионера признали невменяемым

Убившего внучку и правнучку красноярского пенсионера признали невменяемым

11 сентября 2024, 03:04
Фото: t.me/krpronws
Красноярского пенсионера, обвиняемого в убийстве внучки и правнучки, признали невменяемым. У него нашли хроническое психическое заболевание.

Все произошло 7 июня в квартире дома на улице Щорса. По версии следователей, днем пенсионер поссорился со своей 29-летней внучкой. Он требовал отдать документы на дачный участок, девушка говорила, что у нее их нет.

После этого пенсионер взял нож и много раз ударил им внучку в живот на кухне. На крики прибежала 2-летняя правнучка, тогда мужчина убил и ее. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за убийство двух лиц, в том числе малолетнего (часть 2 статья 105 УК РФ).

11 сентября в Следкоме сообщили, что результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что мужчина болен хроническим психическим заболеванием.

Таким образом, в момент преступления он мог не осознавать и не отдавать оценку своим действиям, а также ими не руководить.

«Проспекту Мира» в СК рассказали, что изначально на допросах пенсионер раскаивался и признавал свою вину.

75-летнего красноярца планируют поместить в медицинское учреждение закрытого типа.

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