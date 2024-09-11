Ученые создали роботизированную ногу с мышцами

Как пишет newkhakasiya.online, роботизированная нога, созданная на основе принципов мускульной механики, демонстрирует более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с обычными моделями. Она способна не только совершать высокие прыжки и быстрые движения, но и выявлять преграды, реагируя на них без необходимости использования сложных датчиков. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.