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Posted 11 сентября, 08:08

Published 11 сентября, 08:08

Modified 11 сентября, 08:08

Updated 11 сентября, 08:08

Ученые создали роботизированную ногу с мышцами

Ученые создали роботизированную ногу с мышцами

11 сентября 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Швейцарские и немецкие ученые разработали роботизированную ногу с искусственными мышечными элементами, заменяющими традиционные моторы. Это устройство может прыгать по различным поверхностям, затрачивая при этом минимальное количество энергии.

Как пишет newkhakasiya.online, роботизированная нога, созданная на основе принципов мускульной механики, демонстрирует более высокий уровень энергоэффективности по сравнению с обычными моделями. Она способна не только совершать высокие прыжки и быстрые движения, но и выявлять преграды, реагируя на них без необходимости использования сложных датчиков. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Мышечные компоненты, обеспечивающие сгибание и разгибание, работают по принципу человеческой мускулатуры. Электрогидравлические приводы, получившие название HASEL, крепятся к скелету сухожилиями. Эти устройства представляют собой пластиковые пакеты с маслом, наполовину покрытые черным электродом.

Томас Бюхнер, один из авторов исследования, объясняет, что при подаче напряжения к электродам возникает статическое электричество, которое притягивает их друг к другу. В результате электроды сближаются, уменьшая объем пакета и перемещая масло в заданном направлении. Контроль за этим процессом осуществляется с помощью компьютерного кода.

Для анализа энергоэффективности ученые также исследовали, сколько энергии теряется от преобразования в тепло. Бюхнер отмечает, что на инфракрасном снимке ясно видно: электрогидравлическая нога имеет стабильное потребление энергии, в то время как моторизованная нога значительно увеличивает энергозатраты, например при сгибании.

Другой участник исследования, Тосихико Фукусима, подчеркивает это важное преимущество: роботам обычно нужны системы для рассеивания тепла, однако для новой технологии они не будут требоваться.

Гибкость электрогидравлической ноги обеспечивает ей лучшую адаптацию к различным поверхностям, что является основным аспектом для мягкой робототехники. Роберт Катшман, возглавляющий исследовательскую группу, сравнивает это с возможностью сгибать колени во время ходьбы.

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